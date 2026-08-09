Manfred Ugalde vuelve a festejar el gol en Rusia (vea la anotación)

Manfred Ugalde celebró en la Copa en Rusia y anotó en la tercera fecha contra el Krasnodar.

Manfred Ugalde vuelve a hacerse presente en la red en el fútbol de Rusia. Hace cinco días logró un doblete con el Spartak Moscú en el Torneo de Copa y este domingo de nuevo abombó las redes.

Manfred abrió el marcador al minuto dos del partido contra el Krasnodar.

Fue una jugada en el sector izquierdo; Ugalde estaba en el área y, al ver que su compañero iba a centrar, picó cerca del punto de penal, se adelantó al defensa y tocó de pierna derecha para poner el 1-0 en el encuentro.

Спартак 1-0 Краснодар



Гол Манфред Угальдеpic.twitter.com/JsPjPOL2is — CS (@Nozeratti) August 9, 2026

El costarricense fue titular y jugó 75 minutos; fue sustituido por el mediocampista Danila Prutsev.

Pese a que Manfred abrió el marcador al minuto 2, su escuadra perdió como local 1-2.

Lucas Olaça empató en el minuto cinco. João Batxa puso por delante a los visitantes en el minuto diez.

El delantero Mirlind Daku, quien fue transferido del Rubin Kazan al Spartak, ingresó al minuto 67 y, según Juan Carlos Carcedo, técnico del Spartak, pronto hará dupla con Manfred.

“Necesita adaptarse a nuestro estilo de juego. Puede jugar bien y se vería bien haciendo pareja con Ugalde. Será de gran ayuda para nosotros en el futuro”, dijo Carcedo en declaraciones reproducidas por el medio SportBox de Rusia.

El Spartak ocupa el tercer puesto en la tabla con seis puntos. El equipo jugará como visitante contra el Baltika en su siguiente partido, el próximo domingo.

Para el fútbol costarricense, en cuyo campeonato sobresalen muchos delanteros extranjeros, es importante que Ugalde pueda tomar ritmo goleador, de cara a los futuros compromisos de la Selección Nacional.