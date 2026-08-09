Puro Deporte

Manfred Ugalde vuelve a festejar el gol en Rusia (vea la anotación)

El costarricense abrió el marcador al minuto dos del partido contra el Krasnodar

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Por Milton Montenegro
Manfred Ugalde celebró su doblete con el Spartak de Moscú.
Manfred Ugalde celebró en la Copa en Rusia y anotó en la tercera fecha contra el Krasnodar. (Spartak /Spartak Moscú)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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