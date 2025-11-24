Los hermanos Bryan y Yendrick Ruiz se reunieron para competir una vez más, ¿cómo les fue?

Aunque nunca jugaron profesionalmente en el mismo equipo, los hermanos y exjugadores Bryan y Yendrick Ruiz González volvieron a reunirse para competir.
Eso sí, dejaron el balón y los “tacos” en casa y les tocó madrugar para participar en la sétima edición de la Carrera Under Armour, en la prueba de 10 kilómetros, que se realizó este domingo 23 de noviembre y cuyo recorrido fue en los alrededores de La Sabana.
Junto a Bryan y Yendrick también participó Víctor Mambo Núñez, asistente técnico de Jafet Soto en el Club Sport Herediano, quien se trasnochó porque el sábado estuvo en el banquillo, en el partido entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano (1-1).
De acuerdo con los tiempos de Grupo Publicitario, Bryan Ruiz terminó en el puesto 20 con un registro de 43 minutos y 10 segundos (43:10), mientras que Yendrick finalizó en el puesto 33 con un crono de 46:27.
Los exfutbolistas rápidamente fueron reconocidos por los aficionados, quienes les pidieron fotografías tras completar el recorrido de la competencia.
El ganador de la categoría fue Cristopher Meneses Serrano con 33:24, seguido por Danny González Gutiérrez con 35:52, y el tercer puesto fue para Tiago Espínola con 35:56.