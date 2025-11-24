Los hermanos Bryan y Yendrick Ruiz se reunieron para competir una vez más, ¿cómo les fue?

Bryan Ruiz recibió el cariño de los corredores que participaron en la Carrera Under Armour, este domingo en La Sabana.

Aunque nunca jugaron profesionalmente en el mismo equipo, los hermanos y exjugadores Bryan y Yendrick Ruiz González volvieron a reunirse para competir.

Eso sí, dejaron el balón y los “tacos” en casa y les tocó madrugar para participar en la sétima edición de la Carrera Under Armour, en la prueba de 10 kilómetros, que se realizó este domingo 23 de noviembre y cuyo recorrido fue en los alrededores de La Sabana.

Junto a Bryan y Yendrick también participó Víctor Mambo Núñez, asistente técnico de Jafet Soto en el Club Sport Herediano, quien se trasnochó porque el sábado estuvo en el banquillo, en el partido entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano (1-1).

Yendrick Ruiz estuvo presente en la Carrera Under Armour en La Sabana donde recibió el apoyo de los aficionados. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con los tiempos de Grupo Publicitario, Bryan Ruiz terminó en el puesto 20 con un registro de 43 minutos y 10 segundos (43:10), mientras que Yendrick finalizó en el puesto 33 con un crono de 46:27.

Los exfutbolistas rápidamente fueron reconocidos por los aficionados, quienes les pidieron fotografías tras completar el recorrido de la competencia.

El ganador de la categoría fue Cristopher Meneses Serrano con 33:24, seguido por Danny González Gutiérrez con 35:52, y el tercer puesto fue para Tiago Espínola con 35:56.

Víctor 'Mambo' Núñez también compartió con los aficionados que llegaron a La Sabana para observar la Carrera Under Armour. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los participantes de la Carrera Under Armour mostraron orgullosos sus medallas, tras completar el recorrido. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El atleta Iván Rodríguez fue uno de los participantes en la Carrera Under Armour. (Alonso Tenorio/Atenorio)