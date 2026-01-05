Los árbitros también se preparan: así viven su pretemporada rumbo al Clausura 2026

Los árbitros estuvieron concentrados en la Federación Costarricense de Fútbol.

Los equipos afinan detalles para enfrentar el Clausura 2026; están en la etapa final de la preparación, pero no solo ellos quieren llegar en buen nivel: los encargados de impartir justicia también tuvieron su pretemporada.

Desde el 3 de este mes, los árbitros se concentraron en las instalaciones del Proyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol, donde cumplieron con diversas pruebas físicas.

Un total de 40 árbitros participaron en un proceso integral que incluyó capacitaciones técnicas, trabajos específicos en cancha y pruebas físicas, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al arranque del campeonato.

Hacer prácticas de lo que se vive en los partidos, fue parte de la preparación de los árbitros. David Gómez participó en acciones de amonestación. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

“La evaluación general fue altamente positiva, ya que el 97,5% de los participantes superó con éxito las pruebas físicas. La pretemporada arbitral continuará esta semana con la participación de los árbitros de la Liga de Ascenso (LIASCE), quienes estarán en concentración del lunes 5 al miércoles 7 de enero”, informó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

Los árbitros asistente también tuvieron sus pruebas, como si estuvieran en un partido. Diego Díaz estuvo atento a las jugadas. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Del miércoles 7 al viernes 9 de enero será el turno de los cuerpos arbitrales de las divisiones de desarrollo, que abarcan fútbol femenino, Liga Menor y fútbol aficionado.

El proceso de preparación finalizará el sábado 10 de enero con una jornada de trabajo dirigida a los asesores arbitrales.

Además, en los próximos días se llevará a cabo la entrega de los gafetes FIFA correspondientes al año 2026, que acreditan a los árbitros nacionales para dirigir en competencias internacionales.

El Torneo Clausura 2026 es la segunda parte de la temporada y arranca el 14 de enero. Los árbitros también quieren llegar en forma, en un campeonato profesional donde los ojos de todo el país están encima de las decisiones que toman en la cancha.