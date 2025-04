Los 11 intocables de Paulo César Wanchope en Saprissa: ¿Quiénes son y quién lucha por un puesto?

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, ha tenido que correr contra el tiempo desde que asumió como estratega de los morados. No le quedó de otra: no solo debe buscar su once ideal, sino también ganar partidos y sumar puntos en procura de la clasificación.

Wanchope ha dirigido cuatro encuentros, con un balance de dos triunfos, un empate y una derrota. En esos compromisos, ha utilizado a la mayoría de los integrantes del plantel y, si le hacen la pregunta, probablemente responderá que cree en todos. Sin embargo, las estadísticas reflejan que en Saprissa el timonel tiene a sus hombres de confianza.

De los 360 minutos que ha dirigido, solo Esteban Alvarado, Kendall Waston y Fidel Escobar jugaron todos los minutos.

El resto de los futbolistas con más tiempo en cancha con Paulo César son Kenay Myrie, con 354 minutos; Gerson Torres, 325; David Guzmán, 306; Ariel Rodríguez, 266; Eduardo Anderson, 255; Joseph Mora, 250; y Deyver Vega, 205.

Son 10 los hombres de confianza de Wanchope, y se puede armar la alineación. Solo falta uno y, aunque solo acumula 180 minutos en cancha, Paulo lo tiene como titular. Se trata de Mariano Torres, capitán del equipo, quien solo jugó dos encuentros: frente a San Carlos y contra Herediano. No estuvo ante Liberia y Santos porque fue expulsado ante los norteños y debió cumplir dos juegos de sanción. Pero tras purgar la sanción, fue estelar el domingo pasado frente a los florenses.

Basado en los minutos en el campo, este es el once ideal de Paulo César en Saprissa: Esteban Alvarado; Kendall Waston, Eduardo Anderson, Fidel Escobar; Kenay Myrie, Joseph Mora, Mariano Torres, David Guzmán, Gerson Torres; Deyver Vega y Ariel Rodríguez.

Entre las figuras que luchan por ser parte de esa alineación están Sebastián Acuña, quien ha jugado 205 minutos; además de Marvin Loría, quien cuenta con 98 minutos, pero no actuó en los primeros dos juegos porque estaba en rehabilitación. Apenas se recuperó, Paulo lo incluyó como titular contra Santos y Herediano, pero, lamentablemente para él, se volvió a resentir.

Ryan Bolaños posee 111 minutos: tuvo acción 21 minutos contra San Carlos, 90 frente a Santos y no fue tomado en cuenta ante Herediano. Gino Vivi tiene 97 minutos, pero no apareció ni en banca en los últimos dos compromisos.

Fidel Escobar es uno de los tres jugadores del Deportivo Saprissa que ha disputado los 360 minutos que ha dirigido Paulo César Wanchope al equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego están otros como Nicolás Delgadillo, con 51 minutos; Sabin Merino, con 47; y Orlando Sinclair, con 45.

“Sobre las variantes, tengo una planilla amplia y lo dije cuando vine: tengo derecho de ver y mover piezas en cada fecha, buscando el mejor once para los partidos. No es fácil decirle a un jugador que no está en la lista o comunicarle a alguien que jugó el encuentro anterior que ahora no lo vamos a tomar en cuenta. Pero esa es la responsabilidad de uno como técnico, siempre buscando lo mejor para el equipo”, dijo Paulo el domingo pasado, luego de la victoria de su equipo 1-0 contra Herediano.

Aliado de los procesos y del trabajo a largo plazo, Paulo sabe que en Saprissa no tiene tiempo para esperar, que con el tiempo madurará su idea y podrá ver y ensayar más. Sin embargo, el timonel debe echar mano de sus hombres de confianza para obtener resultados.

“Cuando uno viene a Saprissa, ya sabe a lo que viene. El objetivo es este, ya se sabe. El objetivo de Saprissa es quedar campeón y punto. Por eso, ahora me ocupo en buscar la forma de estar cerca de la clasificación. Acá no se habla de proceso, no se habla de otra cosa más que competir y hacer las cosas bien”, destacó Paulo César Wanchope.

