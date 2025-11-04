Liverpool vs. Real Madrid, PSG vs. Bayer Múnich: ¿En qué canal y a qué hora ver los partidazos de la Champions?

Esta semana llega la cuarta fecha de la Champions League 2025-2026, con verdaderos partidazos que ningún fiebre del fútbol puede perderse.
Para este martes, el plato fuerte será el duelo entre el Liverpool, que recibe al Real Madrid. Y como si fuera poco, el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions, se enfrentará al poderoso Bayern Múnich.
El miércoles no se queda atrás, con el enfrentamiento entre el Manchester City, que será anfitrión del Borussia Dortmund, y el FC Barcelona, que visitará al Brujas.
A partir de esta cuarta fecha de la Champions, los horarios de los compromisos varían una hora debido al cambio de horario en Europa, cuando se implementa el horario de invierno el último domingo de octubre.
Los partidos de la Champions League pueden verse en Centroamérica por la cadena ESPN, en los canales ESPN, ESPN 2 y ESPN 6, así como por la aplicación Disney+, que tiene un costo aproximado de ₡8.000.
La Jornada
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|4 de noviembre
|11.45 a.m.
|Slavia Praga vs. Arsenal
|ESPN
|4 de noviembre
|11.45 a.m
|Nápoli vs. Frankfurt
|ESPN 2
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Liverpool vs. Real Madrid
|ESPN
|4 de noviembre
|2 p.m.
|PSG vs. Bayern Múnich
|ESPN 2
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Juventus vs. Sporting Lisboa
|ESPN 5
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise
|Disney +
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Tottenham vs. FC Copenhague
|Disney +
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Olympiacos vs. PSV
|Disney +
|4 de noviembre
|2 p.m.
|Bodø/Glimt vs. Mónaco
|Disney+
|5 de noviembre
|11:45 a.m.
|Qarabag vs. Chelsea
|ESPN
|5 de noviembre
|11:45 a.m.
|Pafos vs. Villarreal
|ESPN 2
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Club Brujas vs. FC Barcelona
|ESPN
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Manchester City vs. Borussia Dortmund
|ESPN 2
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Inter vs. Kairat Almaty
|ESPN 5
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Olympique Marseille vs. Atalanta
|ESPN 6
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Newcastle vs. Athletic de Bilbao
|Disney +
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Benfica vs. Bayer Leverkusen
|Disney +
|5 de noviembre
|2 p.m.
|Galatasaray vs Ajax
|Disney +