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Lionel Messi pasa de un golazo mágico a lo más desconcertante con Inter Miami (video)

En su partido 100 con Inter Miami, Messi marcó y su equipo ganaba 3-0, pero no va a creer lo que ocurrió

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Por La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín
Lionel Messi brilló, pero el partido del Inter Miami no terminó como quería.
Lionel Messi brilló, pero el partido del Inter Miami no terminó como quería. (GIORGIO VIERA/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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