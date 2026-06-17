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Lionel Messi lloró después de su gran actuación en el Mundial y explicó por qué

Lionel Messi se destapó con tres goles contra Argelia y le dio la victoria a Argentina

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Por Milton Montenegro
Messi marcó el primer gol de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y emocionó a millones de aficionados en el debut albiceleste.
Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y emocionó a millones de aficionados en el debut albiceleste. Después hizo dos tantos más. (Cuenta X Seleccion Argentina/Cuenta X Seleccion Argentina)







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Lionel MessiArgentinaArgeliaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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