Lionel Messi lloró después de su gran actuación en el Mundial y explicó por qué

Lionel Messi marcó el primer gol de Argentina en la Copa del Mundo 2026 y emocionó a millones de aficionados en el debut albiceleste. Después hizo dos tantos más.

Lionel Messi firmó un brillante triplete en el debut del Mundial 2026, que le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales y luego lloró.

Lionel Messi reveló que atravesó momentos personales complejos en los días previos al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, luego de ser la gran figura en la victoria ante Argelia con un triplete en Kansas.

Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, el capitán argentino sorprendió al reconocer que su emoción al convertir el primer gol no estuvo relacionada únicamente con lo deportivo.

🚨 Lionel Messi 🇦🇷 : « MES LARMES ? HONNÊTEMENT C’EST QUELQUE CHOSE QUI N’A RIEN À VOIR AVEC LE FOOTBALL. 😢❌



J’ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l’équipe. » 🫂



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“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados”, confesó Messi, sin brindar detalles sobre la situación que atravesó fuera de las canchas.

El capitán argentino lideró la victoria de la Albiceleste por 3-0 sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026 y logró, por primera vez en su carrera, marcar tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo.

Después de que sus compañeros se alejaran tras la celebración, las cámaras captaron a Messi secándose las lágrimas con la camiseta antes de que se reanudara el partido.

“Sinceramente, y sin ninguna relación con el deporte, pasé por días difíciles y complicados”, declaró Messi. Estoy agradecido con toda la delegación y con mis compañeros. Siempre estuvieron ahí para mí, como siempre. Me dieron mucha fuerza para superar esto, y eso es todo”, aseguró Messi.

En cuanto al análisis futbolístico del triunfo, Messi valoró la dificultad que representó el conjunto argelino y remarcó que el equipo de Lionel Scaloni debió trabajar para encontrar espacios y controlar el desarrollo del partido.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos”, señaló el delantero.