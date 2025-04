Leyenda de Honduras recuerda al ‘Tuma’ Martínez en Italia: ‘No sé cuántas patadas me habrá pegado’

Es uno de los mejores futbolistas que ha tenido Honduras, volante que jugó en México, en Uruguay con el Maldonado y brilló en Italia, en clubes como el Reggina y el Génova.

Julio César, el “Rambo” de León, fue traspasado en el 2007 al Génova por una suma récord en la Serie B. El hondureño debutó ante el Nápoles con un gol espectacular, consolidándose como un referente en el equipo y contribuyendo al ascenso a la Serie A.

“Rambo” recordó que en Italia vivió grandes momentos y duelos que no olvida, como los que tuvo contra Gilberto, el “Tuma” Martínez, quien jugaba para el Brescia.

“Entre el ‘Tuma’ y Gattuso (Gennaro) no sé cuántas patadas me habrán pegado. Yo se las tenía contadas. Conte (Antonio) era otro animal para pegar patadas”, contó Julio César de León, en entrevista en el programa Cracks, de Gilberto Martínez.

Para el catracho, Martínez fue el tico más duro que le tocó enfrentar en Italia o en los duelos contra la Selección Nacional.

“Este (Gilberto) me agarraba con el Brescia. Estaba Di Biagio (Luigi) en el medio, Gattuso y Ambrosini en el Milan. Nombre, Dios santo, estos me mataban. Yo decía: ‘Viene el Tuma, qué costarricense más cabrón, ya me va a pegar patadas’. Era como las garrapatas, estaba ahí encima de uno, no perdonaba nada”, señaló el “Rambo”.

Pese a que Martínez era intenso en la marca, y si debía pegar lo hacía con tal de imponerse, Julio César de León manifestó que siempre le agradó la forma de jugar de Martínez.

GOL RETRO || En 2007, Julio César “Rambo” de León le anotaba este tiro libre al Napoli en la Serie B de Italia 🎯 pic.twitter.com/8yxX91Uqvg — Stop That Honduras 🇭🇳 (@stopithonduras) April 1, 2023

“Desde los enfrentamientos con la Selección empecé a hacer amistad con él. Ese tico del carajo me gusta, decía yo. Me agarraba, me daba, me pateaba. Me gusta, me gusta, decía. Desde las menores empezamos a darnos duros. Después, gracias a Dios, tuvimos el placer de jugar en Italia y allá nos juntábamos, hablábamos, y eso es lo bonito del fútbol: las amistades”, resaltó Julio César.

El jugador hondureño destacó con la selección catracha. Participó en eliminatorias para varias Copas del Mundo, incluyendo Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como en la Copa América 2001.

Gilberto Martinez es asistente técnico en el Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

De León aseguró que Honduras no tiene, ni tendrá, un jugador de sus características, y opinó que en Costa Rica tampoco saldrá otro “Tuma” o alguien similar a otros futbolistas.

“Está difícil que surja alguien como yo en Honduras, porque hoy en día el jugador no se divierte. Algunos tienen talento, pero no tienen guerra, no dan lucha, se conforman con dar la pelota y nada más. Cuando tienen que driblar, prefieren darla suave. No hay sacrificio, no agarran el compromiso del protagonismo, de echarse el equipo al hombro. Un ‘Tuma’ está difícil que lo volvás a encontrar, un Mauricio Wright, un Paulo Wanchope, ‘Paté’ Centeno o Hernán Medford, o en Honduras un Amado Guevara o Carlos Pavón”, dijo Julio César de León.

Julio César "Rambo" de León en su época de jugador con Honduras. (Kerstin Joensson )

Julio César añadió que le encantaba jugar contra el “Tuma” y enfrentar a Costa Rica en territorio nacional.

“Perra, perra, me gritaba la afición. Me encantaba que me gritaran eso. Me decían de todo, y le digo a los jóvenes aquí en Honduras que eso deben sentirlo. Les digo a los chicos que si a uno le gritan esas cosas, es porque significa que algo importante estás haciendo. Pero si no te gritan, no te dicen nada y andás miedoso, ¿cuál es la presión? Es bonito hacerse sentir ante 20 mil aficionados”, afirmó Julio César.

El “Rambo” es entrenador de ligas menores en su país y busca dar el salto para dirigir a algún equipo. Según señaló, le encantaría dirigir en Costa Rica, porque considera que el fútbol nuestro es más ordenado, disciplinado y profesional que el hondureño.

