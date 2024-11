Leonardo Vargas dice que lo lógico es quitar a Claudio Vivas

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés y vicepresidente 2 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, tiene claro que Claudio Vivas debe salir de la Fedefútbol.

En una entrevista con La Nación, Vargas aseguró que Vivas no puede continuar como técnico, ni mucho menos ser considerado como Director de Selecciones.

”Quiero esperar la reunión del Comité Ejecutivo para contestar algunas cosas y, si al final terminamos quitando a Claudio, que es lo lógico, yo externaré el por qué, qué pasó durante estos dos años”, dijo Leonardo Vargas.

Vargas aclaró que su posición contra Claudio Vivas no es algo nuevo.

”En el último año, yo lo dije en el Comité Ejecutivo, que no me ha gustado lo de Claudio, se lo dije a él. No es algo que haya dicho hasta ahora”, añadió el dirigente.

Al inicio de la entrevista, Leonardo Vargas expresó que no deseaba hablar de Vivas y que prefería esperar la reunión del Ejecutivo del miércoles próximo para dar su posición, pero poco a poco el dirigente se refirió al tema.

”No me gusta el comportamiento de él en el fútbol nacional. No es claro, se acompaña de sus amigos, conoce a una persona y la hace allegada. Además, aprovecha su posición para favorecer cosas que van contra el fútbol nacional”, resaltó Vargas.

El dirigente comentó que en la reunión del miércoles del Comité Ejecutivo deben tener claro los pasos a seguir.

”Por lo menos pensar qué vamos a hacer, a quiénes vamos a valorar y qué perfil vamos a buscar (técnico), pero buscarlo en un máximo de 15 días. No creo que aguantemos más, porque, si no, vamos a empezar un año terrible. Si Claudio Vivas no sale de la Selección, igual voy a decir lo que tengo que manifestar”, afirmó Vargas.

- ¿Vivas no debe seguir ni siquiera como Director de Selecciones?

- Él no debe seguir ni como director de selecciones. Eso es lo que ha hecho más mal.

- ¿Qué es lo que no le gusta de Vivas como entrenador?

- Vivas como entrenador no es que no me guste, porque el trabajo ha sido mínimo, pero creo que lo que trae atrás no le favorece, y como se ha ido acomodando a las situaciones, no me gusta. No ha sido drástico en decir: “se hace esto o lo otro”, pero él se acomoda. Se lo dije cuando lo escogieron como interino: ¿a quién le vamos a preguntar si falla o el proceso que va a iniciar de esos seis partidos? ¿A quién le vamos a preguntar?

Para Leonardo Vargas, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, el trabajo de Claudio Vivas no ha sido bueno como técnico y menos como Director de Selecciones. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿El técnico de la Selección debe ser un nacional?

- Yo, al día de hoy, pienso que, por el tipo de proceso que vamos a vivir en este año y medio, debemos valorar a los técnicos nacionales. Pero quiero esperar, porque sé que hay posturas diferentes.

- ¿El Director de Selecciones también debe ser costarricense?

- Pienso que sí. Hoy creo eso, pero igual hay que valorar a gente que ha trabajado en el país, a conocidos, y por ahí se ha nombrado a alguno de quien dicen que ya se habló con él, pero yo sé que no es así.

- ¿Se refiere a Ángel Catalina?

- He escuchado el nombre de él, y de lo que se ha hablado, creo que es lo mejorcito. Pero se debe valorar a técnicos nacionales. Las selecciones menores están abandonadas, y eso es lo primero que se debe corregir. Si no, vamos a seguir con el mismo problema que ha tenido este entrenador.

- ¿Ve bien la continuidad de Paulo Wanchope? Osael Maroto dijo que es técnico de planta y que, pase lo que pase, él continúa.

- A pesar de que tuve grandes diferencias con Paulo tras su paso por Cartaginés, de él tengo una buena opinión como profesional. Pero el miércoles hay que ponerlo sobre el tapete, saber qué pasó, porque era asistente de Vivas y tiene responsabilidad.

Para Leonardo Vargas, el trabajo de Paulo César Wanchope en la Selección de Costa Rica debe ser parte del análisis. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué le pareció el juego contra Panamá?

- Se jugó un buen segundo tiempo, pero los jugadores de Costa Rica nos tienen acostumbrados a esos segundos tiempos, y casi sacamos las cosas. Si se hubiera dado la clasificación, quizá para muchos, todo hubiera sido diferente, pero yo seguiría en mi posición.