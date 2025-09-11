Puro Deporte

Leilani McGonagle se luce con su show en el Mundial de Surf mientras Mikela Castro se despide entre lágrimas

Leilani McGonagle avanzó en la ronda de repechaje del Mundial, mientras Mikela Castro, de 11 años, quedó fuera

Por Juan Diego Villarreal
Leilani McGonagle Mikela Castro Esmeralda Bolívar Mundial de Surf en El Salvador 10 de setiembre del 2025 Fotografía: FSCR/Pablo Jiménez, ISA
Mikela Castro (espaldas), es consolada por su madre, Esmeralda Bolívar, tras quedar fuera del Mundial de Surf, mientras Leilani McGonagle sigue en competencia, luego de una gran actuación. Fotografía: FSCR/Pablo Jiménez, ISA (La Nación/Fotografía: FSCR/Pablo Jiménez, ISA)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

