Leilani McGonagle se luce con su show en el Mundial de Surf mientras Mikela Castro se despide entre lágrimas

Mikela Castro (espaldas), es consolada por su madre, Esmeralda Bolívar, tras quedar fuera del Mundial de Surf, mientras Leilani McGonagle sigue en competencia, luego de una gran actuación. Fotografía: FSCR/Pablo Jiménez, ISA

La experiencia y determinación no solo le permitieron a la surfista costarricense Leilani McGonagle avanzar a la ronda 4 del Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador, sino también surfear la segunda ola mejor puntuada de la jornada.

En contraste, Mikela Castro, de tan solo 11 años, se despidió entre lágrimas de su primer Mundial, al ser eliminada en la ronda de repechaje. Al salir del océano, fue consolada por su madre, Esmeralda Bolívar. La campeona nacional, Rachel Agüero, también quedó fuera del certamen.

Leilani ganó su heat en la ola izquierda de La Bocana, muy similar a la de su hogar en Pavones. La atleta olímpica de Tokio 2020 logró un puntaje de 8.33, más un 8.17, para una combinación de 16.50.

“Estoy muy feliz, fue increíble, tuvimos buenas olas. El reverso (giro de 360 grados sobre la ola con la tabla) que ejecuté fue inspirado por mi papá, quien siempre me motivó a intentarlo una y otra vez. Por fin lo pude realizar en un campeonato mundial y me siento muy orgullosa”, expresó McGonagle.

En la transmisión oficial del evento, Leilani comentó que se siente muy orgullosa de competir junto a talentos jóvenes como Rachel Agüero y Mikela Castro, quienes la inspiran a ser mejor. Además, recalcó que finalmente pudo mostrar todo el potencial de su surfing en un heat que será inolvidable para ella.

La tica derrotó a Teresa Bonvalot de Portugal, con 12,27; a Chelsea Tuach de Barbados, con 12,00; y a Dianne Nogolo de Filipinas, con 3,33.

Mientras tanto, Mikela, quien compitió en la ronda de repechaje, se ubicó cuarta en su serie con una combinación de 5 , 77, despidiéndose así de su primer Mundial mayor.

En la rama masculina, el monarca del Circuito Nacional de Surf, Sam Reidy, fue cuarto en su heat y ahora deberá competir en la ronda de repechaje 6 con una combinación de 9,14, en una serie muy reñida.

Por su parte, los nacionales Darshan Antequera y Tosh Talbot competirán este jueves 11 de setiembre en la ronda de repechaje 4, en busca de mantenerse en la competencia.