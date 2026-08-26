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¿Le perdonaron una roja a Alajuelense? Comisión de Arbitraje dicta sentencia tras la polémica (video)

Comisión de Arbitraje reveló el video y el audio del VAR en la falta de Deylan Paz sobre Jeikel Venegas en el partido entre Alajuelense y San Carlos

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Por Fanny Tayver Marín

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23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
Jonathan Leitón fue el árbitro central en el partido entre Alajuelense y San Carlos. (Albert Marín /Liga vs San Carlos)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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