¿Le perdonaron una roja a Alajuelense? Comisión de Arbitraje dicta sentencia tras la polémica (video)

Jonathan Leitón fue el árbitro central en el partido entre Alajuelense y San Carlos.

Nadie entendió por qué Deylan Paz fue amonestado y no salió expulsado con roja directa en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos.

Porque para los aficionados sí daba para que la Liga se quedara con un hombre menos y para la Comisión de Arbitraje también. Sin embargo, la decisión de Jonathan Leitón como central fue otra; mientras que David Gómez se encontraba en el VAR.

La Comisión de Arbitraje detalló que Deylan Paz impactó con los tacos de su pie derecho el muslo derecho de Jeikel Venegas, empleando una fuerza excesiva y poniendo en riesgo la integridad física del adversario.

También indica que el árbitro de campo considera una falta temeraria y que por eso sanciona la falta y le muestra la tarjeta amarilla a Deylan Paz.

Seguidamente, el VAR inicia la revisión protocolaria de la acción utilizando las diferentes cámaras y ángulos disponibles, determinando que no existen elementos técnicos suficientes para recomendar al árbitro una revisión en campo (OFR) por una posible tarjeta roja directa por juego brusco grave.

“A consideración de esta Comisión, el análisis realizado por el VAR es incorrecto, debido a que no se valoran adecuadamente elementos técnicos determinantes de la acción”, citó la Comisión de Arbitraje, mostrando el video de la falta.

También señala que debe considerarse la alta intensidad con la que Deylan Paz se lanza a disputar el balón, así como la extensión de su pierna y el contacto de los tacos sobre el muslo del adversario, porque pone en riesgo la integridad física del norteño.

“El hecho de que el defensor logre jugar el balón no elimina la valoración de la intensidad, la forma de la entrada, el punto de contacto, ni el riesgo generado para el adversario. La combinación de estos elementos determina que esta acción constituye el uso de fuerza excesiva, configurándose por tanto en una acción de juego brusco grave”, añadió.

Según la Comisión, el VAR debió recomendar al árbitro una revisión de campo y que una vez que el central fuera al monitor, al jugador de la Liga debieron expulsarlo con roja directa.

Luego de esa sentencia, la Comisión de Arbitraje presentó el video y reveló los audios del VAR y se escucha a David Gómez decir que el jugador recoge la pierna y que no ve un movimiento adicional, porque juega el balón y hay temeridad. Y él le dice a Jonathan Leitón que confirma la amonestación.