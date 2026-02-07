Las mujeres deportistas tendrán un exclusivo desafío en un evento de resistencia y coraje

El Duatlón Femenino Kivelix 2026 se estará realizando en Jacó, Garabito, este domingo.

Las mujeres continúan ganando terreno en el deporte costarricense y este domingo 8 de febrero vivirán su primer Duatlón Femenino, un evento que combina atletismo y ciclismo, y que espera reunir a 200 mujeres inscritas.

El Duatlón Femenino Kivelix 2026, organizado por Kivelix CR en la zona de Playa Herradura y Jacó, está diseñado exclusivamente para mujeres mayores de 16 años, con un enfoque en la inclusión, la seguridad y una experiencia deportiva de alto nivel.

Katherine Herrera, organizadora del evento y experimentada ciclista, reiteró la importancia de contar con competencias exclusivas para mujeres en diferentes disciplinas.

“Este evento representa mucho más que una competencia; es un mensaje claro de que las mujeres necesitamos y merecemos más espacios deportivos de calidad. Ver a casi 200 chicas inscritas en esta primera edición nos confirma que el proyecto nació con bases sólidas y con una gran respuesta del público”, señaló Herrera.

El evento ofrece dos distancias de duatlón, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de experiencia y motivar a más mujeres a sumarse al reto.

La modalidad Sprint contempla un recorrido de 4,8 km de carrera, seguido de 18,7 km de ciclismo y un cierre de 2 km de carrera, ideal para quienes se inician en el duatlón o buscan una experiencia intensa y dinámica.

Por su parte, la distancia Estándar propone un desafío mayor, con 9,4 km de carrera inicial, 36,7 km de ciclismo y 4 km de carrera final, pensada para atletas con mayor recorrido competitivo.

Ambas modalidades incluyen categorías por edad: premáster, máster A, máster B, máster C, máster D, máster E, además de la categoría élite y la opción de relevos.

La organización destacó el respaldo institucional y local que ha hecho posible la realización del evento.

“Agradecemos profundamente el apoyo de la Municipalidad de Garabito, a través de su programa Garabito Ciudad Deportiva, quienes una vez más han confiado en este proyecto y han respaldado la realización de un evento que promueve el deporte, la salud y el desarrollo turístico del cantón”, añadió Herrera.

La directora de Kivelix reiteró que este tipo de alianzas son fundamentales para seguir creando espacios seguros y de impacto positivo para la comunidad, especialmente para las mujeres que desean practicar deporte en un entorno adecuado.

El Duatlón Femenino Kivelix 2026 ofrecerá a las participantes cronometraje oficial, medalla finisher, jersey del evento, asistencia médica, mecánica neutral, rifas, productos de patrocinadores y premiación para las ganadoras de cada categoría.

La entrega de paquetes se realizará este sábado 7 de febrero, en el Centro Cívico de Jacó, Puntarenas, entre las 2 p. m. y las 6 p. m.