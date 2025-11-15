La Serie CR MTB 2025 cierra la temporada de ciclismo de montaña con una reto de 100 kilómetros

La cuarta fecha de La Serie CR MTB 2025, se realizará este domingo 16 de noviembre, entre Playa Hermosa y El Rodeo, en Brasil de Mora.

Con una competencia de 100 kilómetros La Serie CR MTB 2025 Copa Isuzu, pondrá fin a la temporada 2025 este sábado 14 de noviembre.

Después de tres carreras en Orotina, Abangares y Belén (Pedregal), la jornada final tendrá un recorrido entre Playa Hermosa y El Rodeo, en Brasil de Mora, presentada por Seguí Ruteando del INS, la cual promete poner a prueba la fuerza, resistencia y estrategia de los mejores pedalistas de montaña del país y la región.

El Desafío MTB Puro Motor es una carrera con un formato único en el país. Se compone de tres etapas cronometradas que se completan en un mismo día, con enlaces previos. El ganador será quien registre el menor tiempo total al completar las tres pruebas.

La ruta combina lastre, piedra suelta y asfalto, con más subidas que bajadas, lo que pondrá al límite la capacidad física, técnica y mental de cada participante.

La primera fracción será de Tulín a La Gloria; inicia en la Escuela de Montelimar y abarca 12 kilómetros. La segunda irá de Santa Rosa a Cerbatana, presentando el tramo más largo y desafiante, con 30 kilómetros y 1.280 metros de desnivel, donde los ciclistas pondrán a prueba su resistencia y técnica.

Finalmente, la tercera largada del día se desarrollará de Picagres a El Rodeo, para un total de 13 kilómetros y 454 metros de desnivel.

“Este evento es uno de los más esperados del año, no solo por el formato de competencia, sino también porque marca el cierre de la Serie CR MTB. Aquí se definirán los campeones absolutos de la temporada”, manifestó Marco Quesada, organizador.

En la clasificación general femenina, el primer lugar tras tres competencias disputadas está en poder de Cristel Espinoza, del equipo Pedregal 7C Land Rover, con 300 puntos; seguida por Adriana Rojas, de CBZ Decka-Smart, con 279; y la tercera casilla es para Milagro Mena, del Colono Bikestation Kölbi, con 251. Rojas es la campeona defensora.

En el caso de la categoría masculina, el primer puesto es para Keiron Solís, del Bike Outlet Specialized, con 272 unidades; seguido por el hondureño Luis López, del LL Progress, con 267; y la tercera casilla es para Rodolfo Villalobos, de Ciclo Víctor Vargas, con 261.

Al primer lugar de la competencia se le asignan 100 puntos, al segundo 93, al tercero 87, al cuarto 82 y al quinto 78, por lo que el título está abierto en ambas categorías.