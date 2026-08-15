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¿La Selección debe nacionalizar extranjeros? La contundente respuesta de Hernán Medford

En el Mundial 2026, 40 de las 48 selecciones tuvieron jugadores nacionalizados; el entrenador de Saprissa, Hernán Medford, opina sobre el tema

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Por Milton Montenegro
Saprissa v. Liberia
Hernán Medford, técnico de Saprissa, habló de la posibilidad de nacionalizar extranjeros para incorporarlos a la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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