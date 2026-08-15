¿La Selección debe nacionalizar extranjeros? La contundente respuesta de Hernán Medford

Hernán Medford, técnico de Saprissa, habló de la posibilidad de nacionalizar extranjeros para incorporarlos a la Selección Nacional.

Antes de que comenzara el Mundial 2026, que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México, varios medios, como TUDN de México y Claro Sports, informaron sobre la cantidad de jugadores que defendieron a una selección distinta de la de su país de nacimiento.

“Luego de que la FIFA dio a conocer las convocatorias de todas las selecciones para el Mundial, un total de 289 futbolistas representarán a selecciones distintas de la de su país de nacimiento en la Copa del Mundo 2026, cifra sin precedentes en la historia del torneo”, destacó Claro Sports antes de iniciar la justa.

La FIFA informó que 1.248 jugadores fueron inscritos para disputar el Mundial, lo que quiere decir que el 23% nació en un país y jugó para otra selección.

La Nación le preguntó directamente a Hernán Medford, técnico de Saprissa, si él aprueba que la Federación Costarricense de Fútbol nacionalice extranjeros para incorporarlos a la Selección Nacional.

“Yo creo que eso lo hacen todos los países, entonces, ¿por qué en un futuro Costa Rica no lo puede hacer? Donde se detecte a un jugador en una buena liga, que sea muy buen futbolista y se determine que hay alguna forma en que pueda ser tico, porque el papá, la mamá o el abuelo es de este país, ¿por qué no nacionalizarlo?”, dijo Medford.

Hernán añadió que, si un foráneo tiene mucho tiempo de vivir aquí y se puede nacionalizar, hay que hacerlo.

“Si hay alguien con un biotipo que necesitamos aquí, sí sería algo interesante. Yo no lo veo mal, lo hace todo el mundo y, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros en el futuro?”, resaltó Medford.

Hace dos días, el periodista panameño José Miguel Domínguez, ‘Chepe Bomba’, hizo una publicación en la que dejó entrever que podría existir la posibilidad de que el delantero de Saprissa, Newton Williams, vista la camiseta de la Selección de Costa Rica si no es tomado en cuenta por Panamá.

El periodista panameño José Miguel Domínguez dejó entrever que Newton Williams se podría nacionalizar costarricense. (Albert Marin /Albert Marin)

Según el comunicador panameño, el abuelo de Newton es tico y eso podría abrirle las puertas para nacionalizarse costarricense. El tema encendió las redes sociales y Saprissa publicó un comunicado al respecto.

“Hemos recibido algunas consultas relacionadas con una publicación sobre la nacionalidad de un familiar de Newton Williams. Al respecto, ni la institución ni el jugador nos referiremos a este tema”, dio a conocer el Monstruo.

Hace un mes, Jafet Soto, presidente de Herediano y actual entrenador interino de los florenses, expuso su idea sobre la nacionalización de extranjeros.

Según Jafet, se debe aumentar de cinco a siete el límite permitido de jugadores extranjeros por equipo.

Señaló que se deben fichar prospectos jóvenes, de 18 años, provenientes de clubes destacados en Brasil, Argentina o Uruguay. Después, iniciar los trámites legales desde la llegada de estos jóvenes para que, a futuro, sean elegibles para representar al país.

“Si subimos a siete extranjeros, se pueden dejar cuatro libres y otros tres menores de 23 años. Con eso creo que las posibilidades de naturalizar crecen y también obliga a nuestros jugadores a que sean verdaderamente profesionales. Extranjeros de nivel importante le vienen bien al fútbol”, afirmó Jafet a ESPN Costa Rica.

La realidad es que, en el Mundial 2026, de las 48 selecciones que participaron, 40 tuvieron en sus filas a jugadores que nacieron en otro país.

Extranjeros nacionalizados ticos

Roberto Figueredo Lora (cubano): integró la primera selección de Costa Rica que se formó en la historia, en 1921.

integró la primera selección de Costa Rica que se formó en la historia, en 1921. Manuel Rodríguez Torra (estadounidense): jugó con Costa Rica en 1921.

jugó con Costa Rica en 1921. Hernán Bolaños y Óscar Bolaños (nicaragüenses): jugaron con Costa Rica en la década de 1930.

jugaron con Costa Rica en la década de 1930. Nilton Nóbrega (brasileño): debutó con la Selección Mayor el 6 de febrero de 1985.

debutó con la Selección Mayor el 6 de febrero de 1985. Alexandre Borges Guimaraes (brasileño): debutó con la Selección el 1.° de setiembre de 1985.

debutó con la Selección el 1.° de setiembre de 1985. Víctor Núñez (dominicano): debutó con la Selección el 11 de febrero de 2006.

debutó con la Selección el 11 de febrero de 2006. Óscar Duarte (nicaragüense): debutó con la Selección Nacional en noviembre de 2010.

debutó con la Selección Nacional en noviembre de 2010. Pablo Gabas (argentino): debutó con la Selección Nacional en febrero de 2012.

debutó con la Selección Nacional en febrero de 2012. Felicio Brown (alemán): jugó cinco partidos con Costa Rica. Debutó en 2014.

Información estadística proporcionada por Rodrigo Calvo, periodista e historiador.