Puro Deporte

La reacción viral del Kun Agüero cuando preguntó quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo

La eterna rivalidad persiste entre ambos futbolistas, pero el ‘Kun’ se inclina por Messi

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

En alguna ocasión, Sergio “Kun” Agüero ha dicho o escrito que Cristiano Ronaldo es el “eterno hijo de Lionel Messi”. La verdad, eso no asombra a nadie: es bien conocida la enorme amistad entre ambos, aparte de que son argentinos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lionel MessiSergio Kun AgueroCristiano Ronaldo
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.