La reacción viral del Kun Agüero cuando preguntó quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo

En alguna ocasión, Sergio “Kun” Agüero ha dicho o escrito que Cristiano Ronaldo es el “eterno hijo de Lionel Messi”. La verdad, eso no asombra a nadie: es bien conocida la enorme amistad entre ambos, aparte de que son argentinos.

El “Kun”, quien se retiró hace cuatro años del fútbol profesional y compartió con Messi en la Selección de Argentina, es fiel seguidor de la “Pulga”, incluso por encima de Diego Armando Maradona, el “D10S” de los argentinos.

“Messi, Ronaldo el brasileño, Ronaldinho y Maradona son los más grandes”, indicó Sergio Agüero en marzo de este año. Y añadió: “Solo cuatro, pero para mí, ellos”, aseguró Agüero. Así evitó colocar a Cristiano Ronaldo.

De esta manera, el amigo de Messi y expareja de Giannina Maradona eligió a los dos dentro de los cuatro mejores de su ranking personal, publicó TNT Sports.

La primera vez que veo al Kun aceptar que Cristiano es mejor que Messi. 😂 pic.twitter.com/FYCLopKrlA — Terreno Viral (@terrenoviral) August 11, 2024

En un video que circula por redes sociales, Sergio Agüero preguntó en un grupo de personas quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ante la respuesta de su interlocutor, que se decantó por el portugués, puso cara de asombro y solo atinó a exclamar “What”.

Al “Kun” nada más le quedó aprobar con sus dedos la respuesta que le dieron, pero, dado el tamaño de la persona que tenía al frente, prefirió sonreír y no empezar una discusión.

En el partido inaugural del Mundial de Clubes entre Inter Miami y Al Ahly, el exfutbolista con pasado en el Barcelona y Manchester City ‘sacó pecho’ por su amigo Lionel Messi en el certamen que se efectuó en Estados Unidos, y recordó que el portugués lo “tiene que ver por televisión”.