La nueva polémica de Faitelson es por un perro: ‘No eres más que un simple exjugador (y de los más mediocres)’

La red social X estalló con la más reciente polémica del periodista mexicano David Faitelson, y que involucró al exjugador y también comentarista Damián Zamogilny... y a un perro gran danés.

David Faitelson y Damián Zamogilny. (Canva/Canva)

Zamogilny fue un futbolista de origen argentino, que se nacionalizó mexicano; tiene 45 años, se retiró en el 2014 y es analista en la cadena de televisa TUDN.

Todo empezó cuando el medio Info7 de Monterrey divulgó el curioso video de un enorme perro en la cabina de un avión, como un pasajero más. La publicación destacaba el comportamiento del animal, que se mostraba muy tranquilo y curioso mirando desde su asiento como si nada a los demás ocupantes de la cabina.

El video provocó reacciones en dos “bandos”: unos defendían que el perro hiciera el vuelo como un pasajero más, y otros mencionaron los problemas que podría ocasionar una mascota de semejante tamaño estando confinada.

Hasta que intervino Zamogilny con un comentario negativo: “Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal”, escribió en X.

Después tomó impulso y sacó el tema mucho más allá de un avión: “Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes. ¿Están de acuerdo?“.

Ahí es donde intervino Faitelson pero de una vez con la plancheta por delante. “¿Y los seres humanos no son animales’. Me parece muy estúpido tu comentario. Pero, bueno, al final del día no eres más que un simple exjugador de fútbol (y de los más mediocres). Se ve que tiene la cabeza en los pies...“.

¿Y los seres humanos no son animales?

Me parece muy estúpido tú comentario.

Pero, bueno, al final del día no eres más que un simple ex jugador de futbol (y de los más mediocres)…

Se ve que tienes la cabeza en los pies… https://t.co/zywdkcFNgV — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 3, 2025

Zamogilny trató de explicar su postura cuando se le vino el mundo encima. “Nunca he dicho que hay que tratarlos mal, al contrario, he abogado porque no los lleven a los centros comerciales y lugares donde no están a justo”, escribió en otro posteo.

El exfutbolista siguió replicando y también le contestó a Faitelson, que es su compañero en TUDN y una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo en México y Centroamérica.

“David eres muy hábil para desviar la atención del trabajo que estás haciendo para desestabilizar al Cruz Azul con una ‘investigación’ (...) los ataques personales no me molestan, son tu marca registrada”, escribió el exjugador.

Faitelson también continuó con el tema por su cuenta y hasta puso fotos de su propio perro en un avión, un automóvil y una lancha: “Mi Baileys siempre viaja en primera clase...”.

David, eres muy hábil para desviar la atención del trabajo que estás haciendo para desestabilizar al Cruz Azul con una “investigación” de claras malas intenciones, sobre todo con un ataque directo a un directivo acusándolo sin prueba alguna.

Los ataques personales no me molestan,… https://t.co/LaWaTV1bY7 — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) August 3, 2025

Es bien conocido que el periodismo deportivo mexicano -copiado en otros países- se alimenta de estas polémicas, aunque en algunos casos se les puede ir la mano.