La noche en la que Thomas Müller fue sensación en Costa Rica: vea las fotografías para el recuerdo

Thomas Müller fue aplaudido en el Estadio José Rafael 'Fello' Meza, en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Thomas Müller no necesitó marcar goles —al menos en el Estadio José Rafael “Fello” Meza— para echarse a la gente en la bolsa.

La leyenda alemana se comportó como un campeón del mundo fuera y dentro de la cancha. En realidad, así lo hizo desde el momento en el que puso un pie en Costa Rica.

Fue en el empate 0-0 entre el Club Sport Cartaginés y Vancouver Whitecaps donde el futbolista con el récord de ser el germano con más partidos y más goles en Champions League abrió su expediente en el torneo de clubes de Concacaf.

“Mi primera aparición en Copa de Campeones de Concacaf en los libros. Muy feliz de volver a la cancha con mis chicos”, apuntó Thomas Müller en sus redes sociales, en un mensaje que acompañó de dos fotografías suyas jugando en la gramilla natural del “Fello” Meza, en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps.

Es seguido por millones de fans en todo el planeta por razones de sobra, como el récord que impuso en Sudáfrica 2010, al ser el goleador más joven de un Mundial; levantar el título en Brasil 2014, donde dicho sea de paso fue el futbolista que corrió más kilómetros. O ser un hombre histórico en el Bayern Múnich.

En territorio nacional, Thomas Müller causó sensación y a la vez puso a Costa Rica ante los ojos del mundo.

Desde antes del partido, el jugador empezó a robarse miradas, porque no todos los días se puede ver en cancha a un icono como él.

Así lo entendió la propia dirigencia de Cartaginés, que antes del partido le entregó un presente y una camisa del cuadro brumoso.

No faltaron los aficionados que acudieron con pancartas, haciéndole ver que también en Costa Rica es muy admirado.

Según datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, el alemán Tomas Muller se convirtió en el campeón mundial número 46 que juega en suelo tico con un club o selección en la historia, en este caso después de haber sido monarca (2014).

Los otros casos de alemanes fueron Bodo Ilgner, Thomas Hassler, Pierre Littbarsky, Uwe Bein y Jurgen Klinsmann entre 1987 y 1989 antes de ser campeones en 1990 y Karl Heinz Riedle en 1994, después de conseguirlo.

Ademas, antes de Muller solo el brasileño Raí como un jugador campeón del mundo se había presentado en el “Fello” Meza en 1985 con el Botafogo Riberao Preto, pero antes de ser campeón con su selección (1994).

En las gradas del 'Fello' Meza podían leerse mensajes para Thomas Müller. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También se hicieron presentes alemanes que radican en el país, para quienes ver a esa estrella aquí resultó un verdadero motivo de orgullo.

Muchos aficionados querían fotos y videos de Thomas Müller en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y el jugador se comportó a la altura, muy atento con esos aficionados que lo hicieron sentir muy a gusto en territorio nacional.

Thomas Müller sintió el cariño de los aficionados en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De hecho, antes del juego elogió la casa blanquiazul, con un video en su cuenta de Instagram, donde dice: “Finalmente inicia la temporada, acá en Costa Rica, en este hermoso estadio. ¡Vamos, Whitecaps!”.

Thomas Müller en el lente de ‘La Nación’

Thomas Müller ingresó al terreno de juego en el minuto 66, como relevo de Andrés Cubas, haciendo su debut en la Concachampions con los subcampeones de la edición pasada, en un partido que acabó 0-0.

Cartaginés y Vancouver Whitecaps se enfrentarán en un decisivo partido de vuelta el próximo miércoles 25 de febrero, a las 8:30 p. m., en el BC Place en Vancouver, Columbia Británica, en Canadá. Ahí, el ganador de la serie avanzará a los octavos de final frente a Seattle Sounders.

Así que la próxima semana, Thomas Müller volverá a jugar contra Cartaginés.

Thomas Müller se estrenó en la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller muestra mucho liderazgo en Vancouver Whitecaps. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller entró en lugar de Andrés Cubas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller tiene 36 años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernán Faerron se dedicó a controlar a Thomas Müller. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando Thomas Müller entró a la cancha en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps le colocaron la cinta de capitán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller espero su turno pacientemente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)