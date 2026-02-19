Puro Deporte

La noche en la que Thomas Müller fue sensación en Costa Rica: vea las fotografías para el recuerdo

El lente de ‘La Nación’ captó estos detalles de la noche en la que Thomas Müller jugó en el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller fue aplaudido en el Estadio José Rafael 'Fello' Meza, en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Thomas MüllerCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsCartaginésCartaginés vs Vancouver Whitecaps
Fanny Tayver Marín

