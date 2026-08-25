‘La Nación’ rifará entradas para el partido Alajuelense vs. Plaza Amador

Liga Deportiva Alajuelense se juega una 'final' este miércoles 26 de agosto contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Quiere ir al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf? Si su respuesta es afirmativa, esta información le interesa.

La Nación rifará cinco entradas dobles para el partido decisivo de este miércoles 26 de agosto, a las 8:36 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En ese encuentro decisivo entre Alajuelense de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá estará en juego la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, competición en la que la Liga es el actual tricampeón.

Para participar lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que encontrará en este formulario y no durará ni siquiera un minuto en hacerlo. Además, este sorteo es 100% gratuito.

Uno de los pasos para que tiente a la suerte es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Si todavía no lo ha hecho, únase de una vez aquí.

Tiene tiempo de participar hasta este miércoles 26 de agosto, a las 11 a. m., pues a esa hora se efectuará el sorteo.

Para evitar inconvenientes, le solicitamos que por favor anote bien sus datos en el formulario, ya que las personas favorecidas recibirán sus entradas digitales en el correo electrónico registrado.

Los ganadores se anunciarán a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense.

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