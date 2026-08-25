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‘La Nación’ rifará entradas para el partido Alajuelense vs. Plaza Amador

Seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense es el primer paso para participar en el sorteo de entradas dobles

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Por Fanny Tayver Marín
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Alajuelense vs. Xelajú
Liga Deportiva Alajuelense se juega una 'final' este miércoles 26 de agosto contra Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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