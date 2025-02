‘La Nación’ con Keylor Navas en Argentina: Newell’s tiene semana de máxima tensión

Rosario, Argentina. Keylor Navas y Newell’s Old Boys comienzan este miércoles una seguidilla de dos partidos, en los que no hay derecho a fallar. Me encuentro en Argentina para darle seguimiento al Halcón.

El plantel del arquero costarricense enfrentará primero a Defensa y Justicia (miércoles 12 de febrero, 2:45 p. m., hora tica), para luego centrarse en el duelo que en la ciudad catalogan como el más importante del año, el clásico contra Rosario Central.

El partido que topará a los rojinegros contra los amarillo y azul será el próximo domingo a las 2 p. m. (hora costarricense).

Los Leprosos se han visto afectados por un comienzo de campeonato complejo, en el que solamente suman una victoria y tres derrotas. Además de que a nivel local los cuestionamientos al proceso deportivo actual son fuertes.

“La dirigencia aguarda lo que sucederá en esta semana que definirá gran parte del año rojinegro y, de ser negativo, podría tener cimbronazos importantes”, afirmó el periodista Agustín Malvertitti de TyC Sports.

El diario local La Capital fue enfático en que un triunfo es urgente para la Lepra, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene en la jornada del fin de semana.

“Lo cierto es que para este Newell’s, que va de tropezón en tropezón, es fundamental recomponer relaciones con su gente, defraudada por las pobres producciones exhibidas, que siente que el contagio de afuera hacia adentro no es recíproco. Y este malestar no termina en el once que sale a la cancha, también va en vertical”, se lee.

Esta cobertura es posible gracias a la Agencia de Viajes Gurú.