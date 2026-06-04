La mala suerte de Joel Campbell con el álbum Panini de Brasil 2014: compró 500 postales, no encontró la suya y se volvió viral

La anécdota de Joel Campbell con el álbum Panini de Brasil 2014 fue destacada incluso por la 'BBC' como una de las más insólitas del Mundial.

El Mundial de Brasil 2014 es recordado por muchos costarricenses como una gesta histórica en el fútbol nacional. Jugadores como Joel Campbell destacaron por sus actuaciones dentro y fuera de la cancha durante la cita mundialista.

Uno de los casos más llamativos involucró al delantero costarricense y el popular álbum oficial de Panini.

En abril de 2014, Campbell sorprendió en redes sociales al revelar que compró 100 sobres del álbum del Mundial, equivalentes a 500 postales (en la versión de 2014 los sobres tenían 5 postales), con la intención de encontrar su propia imagen dentro de la colección oficial.

El futbolista compartió una fotografía en la que aparecían cientos de sobres abiertos y comentó que no había logrado conseguir su propia estampa. La publicación rápidamente se volvió viral entre aficionados, coleccionistas e incluso entre sus compañeros de selección.

El delantero acompañó la imagen con el hashtag #BadLuckCampbell, luego de no encontrar su figura entre las 500 postales.

100 sobres y no me encontré #BadLuckCampbell pic.twitter.com/Mwj5MhSkJV — Joel Campbell (@joel_campbell12) April 9, 2014

Por su parte, Panini respondió al futbolista costarricense y le aseguró que su postal sí formaba parte de la colección. Además, le ofreció enviársela directamente si así lo deseaba.

El episodio trascendió las redes sociales y llegó a medios internacionales. La BBC incluyó el caso en un reportaje publicado en 2014 sobre las situaciones más curiosas relacionadas con el álbum del Mundial de Brasil. El medio ubicó la historia de Campbell entre los hechos más llamativos de aquella edición.

La publicación recordó que, aunque Panini sostiene que todas las figuras tienen la misma probabilidad de aparecer y que no existen algunas más difíciles de conseguir que otras, los coleccionistas suelen enfrentar dificultades para completar ciertas imágenes.

El caso de Campbell se convirtió en uno de los ejemplos de esa percepción entre los aficionados. Pese a abrir 500 figuritas, el delantero no logró encontrar su propio retrato en la colección oficial.

Campbell fue una de las figuras de Costa Rica durante la histórica participación de la Selección Nacional en Brasil 2014. Posteriormente, también representó al país en Rusia 2018 y Catar 2022.

El atacante acumula tres Copas del Mundo con la Selección Mayor de Costa Rica y suma 10 partidos disputados en fases finales mundialistas.

Después de su participación en la cita mundialista del 2014, Campbell continuó su carrera en clubes como Olympiacos de Grecia, Villarreal de España y Sporting de Portugal.