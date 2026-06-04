Puro Deporte

La mala suerte de Joel Campbell con el álbum Panini de Brasil 2014: compró 500 postales, no encontró la suya y se volvió viral

La anécdota del futbolista costarricense se volvió viral durante Brasil 2014. La situación originó el hashtag #BadLuckCampbell

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Por Silvia Ureña Corrales
La anécdota de Joel Campbell con el álbum Panini de Brasil 2014 fue destacada incluso por la 'BBC' como una de las más insólitas del Mundial. (Kai Försterling)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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