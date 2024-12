La magia de Alonso Solís no llegará a la Kings League

Alonso Solís fue considerado uno de los talentos más llamativos de la primera década de los 2000 en el fútbol tico. Con una zurda privilegiada, una técnica exquisita y muchas jugadas de barrio, el ‘10′ del Saprissa levantaba a la gente de sus asientos y robaba aplausos. Ese talento recibió, hace un mes, una oferta que lo sedujo: jugar en la Kings League.

A Solís le seducía jugar el torneo, cuyo creador es el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Iba a vincularse al Troncos F.C., escuadra que dirige el conocido youtuber español Perxitaa. No obstante, una dolencia en su rodilla izquierda frenó la posibilidad.

Alonso debía estar el 7 de diciembre en territorio español, pero él mismo afirmó que no realizará el viaje debido a que está resentido de un problema que le ha afectado a lo largo de su vida; de hecho, también fue un dolor de cabeza cuando era jugador profesional.

“Lastimosamente no voy a poder estar, porque un día de estos me fui a mejenguear y la rodilla me traqueó, por lo que no estoy en condiciones de competir, y la Kings League tiene un nivel muy bueno, es alto, entonces quedará para otra oportunidad”, dijo Alonso.

Alonso Solís iba a competir a un alto nivel, en la Kings League, pero la lesión en la rodilla izquierda le volvió a jugar una mala pasada. (Tomada de Instagram)

El Mariachi confesó que, hace un mes, se dio un primer contacto y estaba muy ilusionado por asistir a la competencia.

“La rodilla me volvió a molestar. Me hubiera encantado estar porque, si uno ve los juegos, hay jugadas espectaculares que cuesta mucho ver en el fútbol normal, entonces a mí me hubiera gustado intentar hacerlas”, expresó.

Alonso añadió que no descarta que en el futuro se presente nuevamente la oportunidad, por lo que asegura que trabajará físicamente para estar listo.

Alonso Solís es el segundo tico que ha tenido opciones de jugar en la Kings League, después de Bryan Ruiz. El excapitán de la Selección de Costa Rica recibió una invitación del creador de contenido Ibai Llanos para formar parte del equipo Porcinos F. C., pero Ruiz tampoco pudo asistir.