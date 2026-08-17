Puro Deporte

La joya de San Carlos jugaba las mejengas familiares con su tío abuelo, un exjugador del Saprissa

El volante sancarleño es una de las jóvenes figuras a las que Wálter ‘Paté’ Centeno les ha dado oportunidad en el primer equipo

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Por Juan Diego Villarreal
San Carlos Emmanuel Hernández Porras Torneo Apertura 2026 17 de agosto del 2026 Facebook:. San Carlos
El volante Emmanuel Hernández tiene 19 años y desde muy niño integró las divisiones menores de San Carlos. (Facebook:. San Carlos/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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