La histórica revancha en Netflix: Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se alistan para pelear por millones en 2026

Una década después de su primer combate, se prepara la pelea entre los pugilistas de 46 y 48 años

Por Milton Montenegro

La idea está sobre la mesa y Netflix quiere hacerla realidad: la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Recientemente, Pacquiao enfrentó a Mario Barrios.








