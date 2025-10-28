La histórica revancha en Netflix: Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se alistan para pelear por millones en 2026

La idea está sobre la mesa y Netflix quiere hacerla realidad: la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Recientemente, Pacquiao enfrentó a Mario Barrios.

La información circula en medios internacionales, tras darse a conocer en The Ring, sitio en internet considerado la “biblia del boxeo”.

Mike Coppinger, periodista del espacio Inside The Ring, emitido por DAZN en colaboración con The Ring, manifestó que ambas leyendas estarían negociando una revancha para 2026 en un nuevo evento organizado por Netflix.

Una década después de su enfrentamiento en 2015, los pugilistas podrían volver a chocar los guantes. En aquella pelea, Mayweather superó a Pacquiao en una contienda que llevaba más de cinco años gestándose.

El evento rompió todos los récords de ingresos, generando 4.6 millones de compras por PPV, la cifra más alta de la historia, además de una taquilla récord de 72 millones de dólares en Las Vegas. En total, el espectáculo se acercó a los 600 millones de dólares en ingresos.

“Money” derrotó a Pacquiao por decisión unánime, y ahora Netflix busca repetir ese impacto con una secuela que reúna la atención global en torno a dos nombres que siguen siendo sinónimo de espectáculo.

“Las conversaciones están en marcha y hay interés real por ambas partes”, aseguró Mike Coppinger en el programa transmitido por DAZN.

Durante los años previos a aquel combate se dieron muchas idas y vueltas respecto a la organización del evento, algo que retrasó la pelea. La transmisión, en tanto, estuvo a cargo de HBO y Showtime, y si bien tuvo buenos números, no logró superar las expectativas.

En caso de que Netflix haga posible la revancha, hay muchos aspectos que podrían cambiar y mejorar las cifras de audiencia y recaudación. El dato principal es que, en los otros duelos transmitidos por la plataforma, los eventos estuvieron disponibles para todos los usuarios sin tener que pagar una tarifa aparte, de manera que el alcance fuera mayor.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentaron en el 2015, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. (FREDERIC J. BROWN)

Pacquiao, de 46 años, regresó al ring el pasado julio con un empate ante Mario Barrios en un combate por el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo. A pesar del resultado oficial, muchos observadores vieron al filipino como el ganador.

Su actuación, sólida y técnicamente limpia, reavivó el interés de los promotores por enfrentarlo nuevamente con Mayweather. Por su parte, Mayweather, de 48 años, no compite oficialmente desde 2017, cuando cerró su carrera profesional con un récord perfecto de 50-0 tras noquear a Conor McGregor en el décimo asalto.

Desde entonces, ha participado en varias exhibiciones, incluida una ante Logan Paul en 2021.

En su primer enfrentamiento, Mayweather dominó tácticamente a Pacquiao, pero el filipino alegó después haber boxeado con un desgarro en el manguito rotador. La lesión dejó la sensación de que el combate no mostró la mejor versión de ninguno de los dos.

Aunque no hay fecha cerrada ni sede oficial, los rumores apuntan a que Las Vegas volvería a ser el escenario, con una producción que podría combinar elementos de exhibición y combate profesional.