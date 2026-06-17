Puro Deporte

La historia que conmueve al Mundial 2026: madre de Vozinha recibe ayuda para viajar y ver jugar a su hijo

Vozinha dijo que su madre no pudo reunir el dinero a tiempo para obtener una visa que le permitiera ingresar a Estados Unidos

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Por Milton Montenegro

Luego de su gran actuación en el Mundial 2026 contra España, Vozinha, arquero de Cabo Verde, comentó que su madre no había podido obtener una visa para ingresar a Estados Unidos y verlo jugar.








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Cabo VerdeVozinhaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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