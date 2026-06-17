La historia que conmueve al Mundial 2026: madre de Vozinha recibe ayuda para viajar y ver jugar a su hijo

Luego de su gran actuación en el Mundial 2026 contra España, Vozinha, arquero de Cabo Verde, comentó que su madre no había podido obtener una visa para ingresar a Estados Unidos y verlo jugar.
El guardameta, de 40 años, fue el héroe del partido contra los españoles tras acumular siete atajadas en un impactante debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo.
Después, Vozinha expresó que su madre no pudo reunir el dinero a tiempo para obtener una visa que le permitiera ingresar a Estados Unidos.
Cabo Verde está entre 50 países cuyos ciudadanos enfrentan fianzas de hasta 15.000 dólares para obtener una visa para ingresar a Estados Unidos, como parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump contra viajeros de países que, según funcionarios, tienen altas tasas de permanencia más allá del tiempo permitido.
🚨🚨| JUST IN: US State Department has stepped in to help Cape Verde hero Vozinha’s mother get to the World Cup.— CentreGoals. (@centregoals) June 17, 2026
After the 40-year-old goalkeeper’s stunning Man of the Match performance (7 saves) in Cape Verde’s historic 0-0 draw vs Spain, his mother Ana Candida Évora couldn’t… pic.twitter.com/h8TxqbUmF1
El gobierno de Trump suspendió el mes pasado el requisito para los poseedores de entradas de Cabo Verde y otras cuatro naciones del Mundial, pero críticos afirmaron que fue demasiado tarde para muchos aficionados.
El gobierno de Estados Unidos estuvo atento al caso de Vozinha y actuó de inmediato al otorgarle una visa a la madre del arquero, quien podrá estar a tiempo para el siguiente partido de Cabo Verde, el próximo domingo a las 4 p. m., contra Uruguay.
Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, anunció que le brindaron toda la ayuda a la madre de Vozinha.
Jeffries señaló que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que “pidió al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que su madre pueda asistir al próximo partido de Cabo Verde”, informó el periódico británico Independent.
Jeffries indicó que se eximieron todas las tarifas y que se están organizando los arreglos de viaje para llevarla al próximo partido de Cabo Verde.
“Agradezco al secretario Rubio, a funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por trabajar juntos para hacerlo posible”, manifestó Jeffries.