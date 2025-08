La grave lesión de Newton Williams enciende el debate en Saprissa y pone en la mira a jugador de Alajuelense

La reciente lesión del delantero panameño Newton Williams en las filas del Deportivo Saprissa abrió el debate sobre las evaluaciones físicas y médicas que le efectúa el club a un jugador antes de ficharlo.

“Yo les voy a pedir que mantengamos la seriedad del caso, pero no le quitemos profesionalismo a un equipo médico que ha hecho las cosas bien”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, el viernes pasado, cuando confirmó la ruptura completa de ligamentos cruzados y de ambos meniscos en la rodilla derecha de Newton.

Las dudas de algunos seguidores surgen porque, hace tres años, Newton fue operado en la misma rodilla y por la misma situación. Se conocía su pasado clínico y, aun así, Saprissa lo fichó.

Lo contrario sucedió con Aarón Salazar, jugador de Alajuelense, quien a principio de este año tuvo un acuerdo verbal con los tibaseños y terminó estampando la firma con los manudos.

El propio Aarón recordó que los saprissistas tuvieron dudas por alguna de sus rodillas y, por eso, no firmaron. De eso han pasado siete meses y Aarón sigue jugando con la Liga; es constante en su juego y no se ha perdido partidos por ningún problema de rodilla.

“Saprissa encendió alarmas que no tuvo que haber encendido, por un chisme, tal vez, que les llegó de mi rodilla. Me estaban poniendo a hacer pruebas que a los demás fichajes nuevos no los pusieron a hacer. Tanto mi representante como yo intentamos llamar al gerente de Saprissa en la noche para comunicarle que no íbamos a asistir”, comentó Aarón Salazar, en los primeros tres días de enero, en Deportes Repretel.

Entonces, la pregunta que muchos se hacen es: en Saprissa, ¿a unos les hacen pruebas y a otros no? ¿O las pruebas para unos no son las mismas que para otros?

Erick Lonis se encargó de ponerle un alto al debate o a cualquier cuestionamiento.

“Cada vez que un jugador viene aquí, viene con un protocolo médico establecido, no hemos cambiado ese protocolo. No hemos cambiado el protocolo. Es un cuerpo médico y con Newton se hizo todo el protocolo”, indicó Lonis.

Para el integrante del comité de deportes de Saprissa, no se puede comparar lo sucedido con Newton y Aarón Salazar.

“No podemos comparar con el tema de Aarón. Aarón fue quien no aceptó hacerse las pruebas; no quiero entrar en si estuvo bien o mal de su parte. Para mí es un gran jugador y no quiero meter polémica con eso. En este caso, con Newton, las pruebas se hicieron”, aseguró Lonis.

Erick Lonis dijo que a Newton Williams le hicieron todas las pruebas necesarias y que en el caso de Aarón Salazar, él no quiso hacerlas. (Mayela López/Mayela López)

Erick insistió en que con el panameño todo salió bien y no había motivos para dudar en ficharlo.

“Tuvimos la mala suerte de que se convirtió en un jugador queridísimo, pero no podemos poner en duda el procedimiento ni a los profesionales; es mala suerte. Yo entiendo que siempre lo de Saprissa da de qué hablar. Hay jugadores que no han jugado un solo minuto porque se lesionan en entrenamientos. Me da tristeza cuando eso pasa, pero, por favor, no pongan en tela de duda lo que se ha hecho aquí: él vino, entrenó, se le hicieron pruebas médicas”, expresó Lonis.

Erick Lonis dejó claro que en la contratación del canalero hicieron las cosas correctamente. Recordó que, hace un tiempo, Williams jugó un amistoso contra Saprissa en el Beto Fernández y, desde ese momento, Vladimir Quesada, anterior timonel del equipo, mostró interés en el “Búfalo”.

“Creo que hizo un par de goles, llamó la atención y después hizo su carrera; ha tenido lesiones como cualquier jugador. Lo trajimos, hicimos toda la investigación, debuta, mete gol y, en una jugada sin gracia, tuvo esa lesión”, opinó Erick Lonis.

