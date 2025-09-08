La Federación de Fútbol sorprende con la contratación de dos entrenadores

La Federación Costarricense de Fútbol, sorprendió al anunciar la llegada de dos técnicos a su departamento de entrenadores.

Son figuras conocidas, aunque con poco rodaje en los banquillos. Uno estaba como comentarista y el otro tenía un mes sin dirigir, tras haberse convertido en el primer entrenador cesado del presente Torneo de Apertura.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anuncia la incorporación de dos figuras del fútbol nacional, Rándall Azofeifa y Pablo Salazar, quienes a partir de ahora aportarán su experiencia y conocimiento al proceso de selecciones menores", informó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

Azofeifa, dos veces mundialista con La Sele y con una amplia trayectoria en clubes nacionales e internacionales (Bélgica y Turquía), asumirá la dirección técnica de la Selección Masculina Sub-16. Tras su retiro como jugador, también se desempeñó como director y asistente técnico en equipos de la primera división.

Pablo Salazar, quien dirigió a Herediano, llega a reforzar el cuerpo técnico de la Selección Sub-17. (Albert Marin/Juego inaugural Torneo de Apertura. Guadalupe FC vs Heredia.)

Por su parte, Pablo Salazar, exjugador con recorrido en seis clubes de la primera división y con paso por el fútbol mexicano, se integrará como asistente técnico de la Selección Masculina Sub-17. Recientemente fue director técnico del Club Sport Herediano.

“Ambos profesionales trabajarán de manera integral en el programa de selecciones menores, colaborando con distintos cuerpos técnicos en beneficio del desarrollo del talento joven del país. Los entrenadores se incorporarán al trabajo de las selecciones menores de la FCRF a partir de este martes”, destacó la Fedefútbol.

Pablo Salazar dirigió en la Liga de Ascenso a Antioquia, fue asistente de Jafet Soto en Herediano, y designado como el entrenador del plantel florense para este certamen, sin embargo, la suerte no lo acompañó.

Salazar dirigió a los bicampeones nacionales en solo cinco encuentros.

Cayó en la Recopa ante Alajuelense; por el torneo local sumó un empate contra Guadalupe y una derrota frente a Puntarenas. En la Copa Centroamericana, venció al Real España, pero tropezó ante Diriangén.