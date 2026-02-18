Puro Deporte

La estrella del esquí Eileen Gu desarma a un periodista en los Juegos de Invierno: ‘Es ridículo’

Eileen Gu defendió su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras críticas por dejar ir dos medallas de oro

Por Milton Montenegro
La atleta china Gu Ailing Eileen celebra en el podio luego de ganar plata en el ski estilo libre de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
La atleta china Eileen Gu celebra en el podio luego de ganar plata en el esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







Juegos de InviernoJuegos Olímpicos de Invierno 2026
