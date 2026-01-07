La decisión de Alajuelense que no le hizo gracia a muchos liguistas

Liga Deportiva Alajuelense conserva a la mayoría del equipo que se coronó campeón nacional.

De los movimientos efectuados hasta el momento en Liga Deportiva Alajuelense, una decisión podría catalogarse como impopular.

Esa conclusión la arroja una consulta formulada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, herramienta gratuita a la que están suscritas de manera gratuita más de 24.700 personas.

La pregunta se enfocó en una de las salidas que se han dado hasta ahora en las filas del campeón nacional: ¿Está de acuerdo con que Alajuelense no haya renovado a Diego Campos?

Con esa interrogante se plantearon tres opciones de respuesta única:

Sí

No

No sé, no tengo opinión al respecto.

A la hora de hacer el corte para elaborar este artículo, se habían recibido 697 respuestas, distribuidas de esta manera:

Sí: 191 votos (27,40%)

No: 469 votos (67,29%)

No sé, no tengo opinión al respecto: 37 votos (5,31%)

El ejercicio demuestra que más allá de que la decisión de no renovar a Diego Campos fue tomada en conjunto entre el técnico Óscar Ramírez y el gerente deportivo, Carlos Vela; al liguismo le hubiese agradado que el extremo continuara en Alajuelense.

“Fue una decisión dura, en consenso con el cuerpo técnico, la Junta Directiva y mi persona. Se habló con Diego y no hay nada que reprochar, al contrario, agradecerle porque fue un jugador muy importante en su proceso en el club y que esperamos que siga teniendo éxitos y que se va por la puerta de adelante”, expresó Carlos Vela.

Liga Deportiva Alajuelense no renovó el contrato de Diego Campos. (Diego Campos/Instagram)

En la transmisión en vivo en el canal de Youtube de Alajuelense que se efectuó el martes, el propio Óscar Ramírez explicó, sin mencionar nombres, que unas salidas se dieron por temas económicos, otras por competencia o por mejorar la calidad a lo interno del plantel con características de jugadores.

Hasta el momento, de la Liga se marcharon Diego Campos, Kenyel Michel, Johnny Álvarez, Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz y el asistente técnico Marcelo Sarvas; mientras que llegó Kenneth Vargas.

Pronto podrían conocerse más movimientos, porque está pendiente la definición de qué pasará con Alberto Toril; así como la elección final de los refuerzos que quieren en la Liga.

“Con Alberto Toril él tiene contrato, está entrenando con el equipo, está el mercado abierto, ha recibido un par de propuestas y se está evaluando en estos días.

”La idea y la intención que tenemos tanto el cuerpo técnico como nosotros es fortalecer el equipo y tener una mejor versión que la que tuvimos el semestre pasado”, aseguró Carlos Vela.

