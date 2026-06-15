La curiosa imagen del seleccionador de Japón que dio la vuelta al Mundial

Japón sorprendió a Países Bajos, al que le empató 2-2 al final del partido.

Hajime Moriyasu llegó al Mundial 2026 apuntando muy alto; dijo que Japón, selección a la que dirige, aspira a lograr el cetro del torneo.

El primer juego de los nipones se saldó con empate 2-2 frente a Países Bajos. En dos ocasiones, los japoneses debieron remar contra corriente para igualar frente a los europeos.

En el compromiso, Hajime Moriyasu se convirtió en protagonista. El entrenador sorprendió con una imagen que ya es viral.

En el partido se logró ver a Moriyasu mostrando una pizarra con números gigantes durante el encuentro y eso llamó la atención en las redes y la prensa mundial. ¿Y de qué se trata? Todo apunta a una estrategia. Su asistente trazó números que ocupaban toda la superficie de la pizarra. Primero fue el 45, luego el 3 y después el 2.

De esa manera, los jugadores de campo podían ver fácil y rápidamente la instrucción que su entrenador quería transmitir. No obstante, las teorías sobre esta estrategia no han tardado en salir. Hay quienes aseguran que indicaba los minutos que quedaban para que finalizase el encuentro, mientras que otros creen que es una cuestión de táctica con jugadas o posicionamientos ensayados.

🇯🇵🇳🇱 | El técnico japonés Hajime Moriyasu usó una pizarra con números gigantes para mostrarles a sus jugadores cuánto faltaba ante Países Bajos… y Japón terminó asegurando un valioso empate 2-2. pic.twitter.com/XsgxTZYVXH — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) June 15, 2026

La dinámica se repitió en distintos momentos del primer tiempo. Cada vez que el técnico lo consideraba necesario, el asistente escribía el número correspondiente con el marcador, ocupando toda la pizarra, y la alzaba en dirección a la cancha. La secuencia era directa: el número escrito, la pizarra en alto, los jugadores al tanto del tiempo disponible.

Moriyasu, de 57 años, es el técnico de Japón y el líder de un proceso que ya no se conforma con ser competitivo. En la previa del Mundial, habló de pelear cada partido con dureza, tenacidad y sentido colectivo, pero también dejó claro que la selección apunta a lo máximo.