Puro Deporte

La curiosa imagen del seleccionador de Japón que dio la vuelta al Mundial

La escuadra nipona debutó en la Copa del Mundo con empate ante Países Bajos

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Por Milton Montenegro
Japón
Japón sorprendió a Países Bajos, al que le empató 2-2 al final del partido. (KEITA IIJIMA/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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