La confesión de Erick Lonis sobre la salida de Paulo Wanchope en Saprissa

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, hizo borrón y cuenta nueva. No le dio largas al asunto, reconoció que el equipo no había jugado bien y que había que tomar decisiones.

La determinación: la salida de Paulo César Wanchope como entrenador del equipo y el regreso de Vladimir Quesada en su lugar.

Y escoba nueva barre bien. Con Vladimir en el banquillo y sin haber dirigido un solo entrenamiento, los morados barrieron la cancha con Sporting, al que golearon 4-0.

Al finalizar el partido contra los albinegros, Lonis habló con la prensa en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa y explicó por qué despidieron a Wanchope.

LEA MÁS: El Sir Alex Ferguson de Saprissa, feliz y agradecido por el regreso

“En realidad, se empezó a analizar recién terminado el partido contra el CAI en Panamá. A partir de ahí inició un análisis permanente, 24 horas en ese análisis, y llegamos a esa conclusión. No es una decisión fácil, pero estamos en un torneo muy corto y cada punto que ganes o dejes de ganar va a ser fundamental”, dijo Lonis.

Erick consideró que Paulo es un gran profesional y que no fue fácil terminar la relación con él, sobre todo, según añadió, tratándose de una persona con la que mantiene una amistad de muchos años.

“Hay que dejar claro y ser realistas: jugamos cuatro partidos en un nivel al que no estamos acostumbrados, y eso pesó en la decisión de cesarlo. Fue una decisión bien pensada y analizada”, manifestó Lonis.

Erick comentó que también influyó un tema que va más allá de lo deportivo: la parte anímica y el entorno, lo cual terminó pesando.

“Hay muchas pruebas de eso y, por tener un torneo tan corto, a veces la parte anímica del entorno de la afición y del grupo termina pesando casi tanto como el rendimiento deportivo”, señaló Lonis.

Paulo César Wanchope y Carlos Villalobos, su preparador físico en el Deportivo Saprissa, quedaron fuera de la institución. (Mayela López/Mayela López)

Erick Lonis insistió en que no fue una determinación fácil terminar el vínculo con Wanchope.

“Al margen de eso, uno tiene que escuchar las opiniones de nuestro entorno, sobre todo nuestro entorno deportivo, el que canaliza y observa. También esto no es una cuestión 100% futbolística: estamos en un torneo muy corto y, por consiguiente, muy emotivo, y mucho de ese factor emocional, tanto de la afición como del equipo, termina, de una u otra forma, impactando en el rendimiento deportivo”, agregó Lonis.

El excapitán de Saprissa y actual dirigente del club destacó que de la planilla no tiene queja, porque, para él, Saprissa posee un buen cuadro.

“Tenemos buen equipo. Creo que, a veces, esta inmediatez de los torneos cortos hace pensar que siempre debemos tener jugadores nuevos, pero contamos con un arquero que es de Selección Nacional o compite para estar ahí. Nuestros dos laterales son de la Selección; Pablo Arboine es de los jugadores más rápidos; Jefferson Brenes y Fidel Escobar son seleccionados. Tenemos un buen equipo. Siento que, a veces, la gente cree que debemos hacer contrataciones cada seis meses, y no es así”, resaltó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.