La cámara se volvió ‘loca’ en el gol de Liberia contra Saprissa

Liberia está empatando 1-1 con el Deportivo Saprissa en la semifinal del Torneo de Copa. Apenas en el arranque del juego, al minuto 7, Joaquín Alonso Hernández, atacante liberiano, le hizo un golazo a Minor Álvarez.

Dos aspectos llamaron la atención en la conquista del mexicano; la mala salida del arquero morado y que las cámaras dieron la sensación de que se volvieron locas.

Parecía que tembló y fuerte en el Estadio Edgardo Baltodano, porque el movimiento en las tomas fue en grande.

⏰ 7’ Golazo de Joaquín Alonso Hernández para poner arriba en el marcador a Liberia. pic.twitter.com/wOxmOCM1jX — FUTV (@FUTVCR) March 26, 2026

Catorce minutos después, al minuto 21, Ariel Rodríguez empató el encuentro.