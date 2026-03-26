La cámara se volvió ‘loca’ en el gol de Liberia contra Saprissa

Liberia está empatando 1-1 con el Deportivo Saprissa en la semifinal del Torneo de Copa. Apenas en el arranque del juego, al minuto 7, Joaquín Alonso Hernández, atacante liberiano, le hizo un golazo a Minor Álvarez.
Liberia está empatando 1-1 con el Deportivo Saprissa en la semifinal del Torneo de Copa. Apenas en el arranque del juego, al minuto 7, Joaquín Alonso Hernández, atacante liberiano, le hizo un golazo a Minor Álvarez.
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