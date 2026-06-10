La alineación de la Selección de Costa Rica para enfrentar a Inglaterra

La Selección de Costa Rica tendrá a Manfred Ugalde como hombre en punta contra Inglaterra.

La Selección de Costa Rica cierra la fecha FIFA del mes de junio con partido amistoso contra Inglaterra, un día antes de que inicie el Mundial 2026.

El compromiso se jugará en el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Estados Unidos.

Costa Rica está por saltar al terreno de juego, con la alineación confirmada por parte de Fernando el “Bocha” Batista, técnico del conjunto nacional.

El “Bocha” envió a la cancha a: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Aarón Salazar, Fernán Faerron, Shawn Johnson, Darril Araya, Orlando Galo, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

Es la misma formación que se usó contra Colombia, a excepción de Haxzel Quiros, quien le cedió su lugar a Shawn Johnson.

Para Batista es el cuarto encuentro al frente del conjunto nacional, luego de disputar dos amistosos en Antalya, Turquía, durante la fecha FIFA de marzo de 2026. Costa Rica empató 2-2 ante Jordania y luego cayó por goleada 5-0 frente a Irán.

El anterior compromiso fue contra Colombia en la despedida de los cafeteros de su afición, rumbo al Mundial 2026, encuentro que ganaron los colombianos 3-1.

Inglaterra acumula ocho presencias consecutivas en la Copa Mundial de la FIFA y se prepara para disputar su Mundial número 17.

Esta gran potencia del fútbol europeo tratará de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona mundialista, un hito que se le resiste desde 1966, cuando, en calidad de anfitriona, se impuso por 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley. Desde entonces, ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones (1990 y 2018) y ha sido cuartofinalista en cinco. En los escenarios continentales, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.

Los ingleses integran el Grupo L del Mundial y se medirán el 17 de este mes a Croacia, el 23 a Ghana y cierran la primera fase el 27 de este mes ante Panamá.

La gran estrella es su capitán, Harry Kane, el cual viene de hacer una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich. Además, se espera que futbolistas jóvenes como Nico O’Reilly o Elliott Anderson puedan tener un papel protagonista en esta Inglaterra.