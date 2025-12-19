La afición de Saprissa se hace sentir y pronostica lo impensable para Alajuelense

El jugador número 12, como le llaman los futbolistas a sus aficionados, se hizo sentir a favor del Deportivo Saprissa.

Los seguidores morados están con el equipo y confían en que el plantel amargará a los manudos en su propia casa.

A los saprissistas no les importa que la estadística diga que el conjunto tibaseño tiene casi tres años de no ganar de visita en el Estadio Alejandro Morera Soto, para ellos, eso se acaba este sábado.

Los aficionados del club desean la victoria y así lo dejaron claro en el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse puede hacerlo en este enlace).

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta:¿Cómo cree que le va a Saprissa el sábado de visita contra Alajuelense?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa gana y extiende todo a dos partidos más, no hay nada que hacer, Saprissa pierde el sábado, a Saprissa le va bien si empata, pero pierde en tiempo extra o penales, Saprissa va a salir goleado del Morera Soto, no me interesa el resultado y la verdad la Liga merece ser campeón.

En el sondeo participaron 1.298 personas. De ellas, 1.077 (83%) consideraron que Saprissa gana y extiende todo a dos partidos más; 124 (9%) opinaron que no hay nada que hacer, Saprissa pierde el sábado; 48 (4%) señalaron que a Saprissa le va bien si empata, pero pierde en tiempo extra o penales; 30 (3%) que Saprissa va a salir goleado del Morera Soto; 19 (1%) se inclinaron por no me interesa el resultado y la verdad la Liga merece ser campeón.

Asi respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nacion Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“En el primer juego las cosas se hicieron muy bien y al final detallitos nos cuesta no sacar el triunfo y ahora debemos ir al Morera Soto a jugar con mucha personalidad, quitarle la bola a la Liga y hacer un buen compromiso”, dijo Gerson Torres.

Torres añadió que poseen un gran grupo y ven la final como un solo partido de dos tiempos, donde el segundo se juega el próximo sábado a las 7 p.m.

“La serie no está resuelta, sabemos lo que somos y podemos dar. Hay que jugar bien, tener la pelota porque sabemos que el rival es fuerte en su cancha y tendrá mucho ímpetu con sus aficionados, pero tenemos que tener la bola el mayor tiempo del compromiso”, destacó Gerson Torres.

La afición morada espera que el Deportivo Saprissa, derrote a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Mayela López/Mayela López)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.