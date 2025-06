Keylor Navas se luce otra vez en la Copa Oro: el uno a uno y las calificaciones de la Selección

La Copa Oro acabó para la Selección de Costa Rica, que regresa invicta y cerca de dar el salto a las semifinales.

La escuadra nacional venció a Surinam 4-3, doblegó 2-1 a República Dominicana, empató 0-0 contra México e igualó 2-2 frente a Estados Unidos. El pase a semifinales se resolvió con lanzamientos desde el punto de penal, donde los de las barras y las estrellas se impusieron 4-3.

De Costa Rica se destaca la reacción en el segundo tiempo, porque empezó contra la pared, tras el tanto de Maximilian Arfsten al 47.

Alonso Martínez, al minuto 71, decretó el 2-2 final y extendió todo al manchón blanco.

LEA MÁS: Miguel Herrera, sobre la participación de Costa Rica en la Copa Oro: ‘Fue un fracaso’

Nota y análisis del desempeño de cada jugador:

- Keylor Navas (8):

Keylor da seguridad y confianza, saca a relucir toda su experiencia. En el primer gol nada pudo hacer, iba por el balón, pero en el camino se interpuso Alexis Gamboa, quien desvió la pelota. Por lo demás no tuvo mucho trabajo, aunque en la anotación, la defensa pecó al dejar solo a Diego Luna. En el segundo tanto lo dejaron solo ante el rematador y luego hizo un tapadón. En la tanda de penales se creció, tapó uno y estuvo cerca de llevarse alguno más. Fue el mejor de la Selección.

- Juan Pablo Vargas (6):

Estuvo atento a cualquier intento de los visitantes de generar peligro. Hacía las cosas bien, pero en acciones del uno contra uno no se vio fijo y no llegó a tiempo para tapar en la acción que provocó el dudoso penal. Por discutir con los rivales se ganó la amarilla. Se vio mal en la marca que provocó el segundo gol de los rivales y falló uno de los penales.

- Francisco Calvo (6):

Buena ejecución en el disparo desde el punto de penal durante los 90 minutos. Fuerte, a una esquina. En la zaga, igual que los demás defensores, le costó un poco el partido, sobre todo en el uno contra uno. El penal que lanzó en la definición desde el manchón blanco fue un enorme error de su parte, lo lanzó mal y al centro, le regaló el balón al arquero norteamericano.

Kenneth Vargas hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, donde provocó la jugada del penal, que en ese momento fue el 1-0 a favor de la Tricolor. (sho/FCFR)

- Alexis Gamboa (6):

Similar a lo que hizo Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo. No se le vio presencia, imponerse en la marca, a veces los norteamericanos se aproximaban al área con mucha libertad, pero claro, el error venía por la falta de marca de los volantes.

- Carlos Mora (6):

Le ha costado la Copa Oro, Mora no es un marcador, los rivales lo saben, lo atacan y no se ve bien al marcar. El sector derecho es el más vulnerable defensivamente para la Tricolor. En el segundo gol de los locales, no supo ni qué hacer. Mejoró cuando lo sacaron de la defensa y actuó como extremo, ahí fue un dolor de cabeza para la zaga rival.

- Alejandro Bran (6):

Cayó en el juego de los norteamericanos en el mediocampo, en ese tome y deme, que por momentos los nacionales, solo atinaban a correr de un lado al otro.

- Orlando Galo (6):

Igual que Bran, no estuvo tan aplicado en la marca. Le costó el buen trato que los estadounidenses le dan al balón. No fue el Galo de otros partidos.

- Brandon Aguilera (5):

Brandon no marcó, tampoco creó juego y sigue sin destacar en la Selección. La pregunta siempre es la misma, por qué Miguel Herrera insiste con él. Jugó 57 minutos y no se podía sostener más en la cancha, muy flojo.

- Josimar Alcócer (7):

Cuando pudo, trató de ir a la ofensiva, de llevar peligro, pero fueron contadas las veces que Costa Rica fue a la ofensiva o inquietó a los norteamericanos.

- Alonso Martínez (7):

Casi no se vio, pero no fue su culpa, sus compañeros no lo buscaron y en el segundo tiempo, la Triciolor estuvo la mayor parte del tiempo, metida atrás, encerrada en su campo. Cuando Carlos Mora pasó como extremo, Martínez tuvo más contacto con la pelota y el vertical le negó lo que iba a ser un golazo.

Alonso Martínez hizo el segundo gol de la Selección de Costa Rica y el poste le negó un tanto más. (sho/FCFR)

- Kenneth Vargas (7):

Lo mejor, fue la acción que provocó el penal. Peleó, se esforzó, metió el cuerpo para proteger el balón y que le cometieran la falta, pero después le pasó lo mismo que Alonso Martínez, sus compañeros no lo buscaron en la ofensiva.

- Andy Rojas (6):

Entró al minuto 57 e intentó llevar peligro por el sector derecho. Andy debe dar más, pero sobre todo tener mayor confianza. El penal que ejecutó, muy marcado, dejó entrever dónde iba a lanzar.

Francisco Calvo lamentó el penal que falló en la definición desde los once metros. Tiró muy mal el penal, el arquero solo se quedó de pie y rechazó la pelota. (Cuenta X de Federacion de Estados Unidos/Cuenta X de Federacion de Estados Unidos)

- Jefferson Brenes (6):

Entró a colaborar en defensa y esa fue su misión, porque casi no fue al frente. Trató de tener control de la pelota y asistir a sus compañeros. Muy bien el penal en la ronda decisiva.

- Cristopher Núñez (6):

Entró al minuto 73, pero fue poco lo que podía hacer. No había tenido participación la Copa Oro. Por momentos trató de mostrar su juego, filtrar pases al espacio.

- Kenay Myrie (6):

Entró al minuto 87, pero fue un cambio de tiempo, poco que aportar con escaso tiempo en la cancha.

- Santiago van der Putten (6):

Igual que Kenay Myrie, entró a amarrar al final. Sorprendió que lanzara un penal en la definición desde los 11 metros, pero tuvo la personalidad, la valentía de ir a ejecutar y dejó el balón en la red.