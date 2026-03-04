Kevin Briceño denuncia ofensas de un miembro del cuerpo técnico de Alajuelense; vea lo que le gritaron

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El arquero del Cartaginés, Kevin Briceño, tuvo mucho trabajo en el juego ante Alajuelense.

El portero del Club Sport Cartaginés, Kevin Briceño, denunció al preparador de porteros de Liga Deportiva Alajuelense, Diego Cejas, por supuestamente ofenderlo tras la victoria de los rojinegros 2-0 frente a los brumosos.

Sin duda, el compromiso de este martes terminó caliente, entre empujones y reclamos, por lo que Briceño, al finalizar el partido en la zona mixta, no ocultó su enojo y señaló al miembro del cuerpo técnico de la Liga.

“El entrenador de porteros de Alajuelense viene y nos dice que nosotros somos unos cagones. Hay que respetar para que a uno lo respeten. Obviamente, al calor del partido uno sale enojado porque pierde y por ahí le dije unas cosas que se van a quedar en la cancha, pero primero deben empezar por respetar”, dijo Briceño.

La molestia de Kevin Briceño tras el juego Alajuelense vs. Cartaginés

El guardameta blanquiazul añadió: “Ya nos habían ganado el partido, no tienen por qué venir a decirnos que somos unos cagones”.

Kevin también narró otra situación que le molestó cuando salió del camerino para cruzar hacia la zona mixta y hablar con los medios de comunicación.

“Después salgo acá y hay un muchacho de Alajuela que me hace una cara, así como incitándome para que yo reaccione. Muchas veces he dicho que en partidos de la Concacaf no hay gente que no esté acreditada; se maneja diferente y no sé por qué no tomamos ese ejemplo”, añadió Briceño.

El portero del Cartaginés pidió más orden en los partidos de la Primera División para evitar enfrentamientos y situaciones en las que queden expuestos los jugadores luego de un partido.

“En la Concacaf, por ejemplo, la gente de los clubes no puede estar en algunas zonas y en los partidos locales en Costa Rica uno ve el montón de gente que provoca, y en esos casos uno puede reaccionar en momentos en que viene caliente después de un partido, por una derrota”, declaró Briceño.

Hasta el momento Diego Cejas no se ha referido al tema; La Nación solicitó su versión a través del club.