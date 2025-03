Kenneth Vargas encontró con Miguel Herrera lo que se le negó con Gustavo Alfaro

En la Selección de Costa Rica, el sentimiento era el mismo: todos estaban satisfechos, complacidos por haber sacado la tarea y avanzar a la Copa Oro.

Uno de los más contentos fue Kenneth Vargas, quien en los dos partidos oficiales de Miguel Herrera como técnico de la Tricolor fue titular en la serie contra Belice.

Vargas aportó con su velocidad, por momentos con el uno contra uno que posee y con un gol en Belice. Kenneth incluso quería más, pues en el partido de visita le cometieron un penal y tomó la pelota para ejecutar desde el manchón blanco.

“Recuerdo que me cometieron la falta y sí lo quería tirar, pero no me percaté en ese momento de que estaba Manfred Ugalde, quien es el designado para lanzarlos. Francisco Calvo se me acercó, me lo dijo y le entregué la pelota a Manfred”, recordó Kenneth.

De lo sucedido en la gramilla del Estadio Nacional, Kenneth lo calificó como un paso muy importante.

“Hicimos todo lo que el profe (Miguel Herrera) nos pidió, fuimos contundentes y pudimos sacar el resultado. Es importante lo que se hizo y, poco a poco, tenemos que agarrar la idea del técnico. Estos partidos sirven para eso”, opinó Kenneth Vargas.

El atacante añadió que, aunque Belice no ofreció mucha resistencia, ellos se tomaron la serie con la mayor seriedad posible.

“Todo lo que practicamos en los entrenamientos, todo lo que nos pidió, lo tratamos de hacer de la mejor manera. Tenemos un buen grupo y, poco a poco, vamos conociendo más al entrenador”, indicó Vargas.

Sobre la presencia de Miguel Herrera como cabeza del equipo, Kenneth señaló que les aporta conocimiento, que posee experiencia y busca que todos manejen su idea.

“Para algunos, es la primera vez que estamos con él y empezamos a conocer lo que quiere, lo que le gusta y lo que no le agrada. Todos nos sentimos cómodos con lo que hacemos. Él quiere jugar con dos ‘ocho’ ofensivos y estoy contento de que me tome en cuenta”, opinó Kenneth Vargas.

Kenneth Vargas y Manfred Ugalde tratan de compenetrarse en la cancha y darle réditos a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El delantero está optimista, feliz de estar jugando, algo que no tenía con Gustavo Alfaro ni con Claudio Vivas, anteriores seleccionadores, quienes, cuando lo tomaban en cuenta, era como relevo.

“He venido haciendo las cosas bien y, si sigo de la mejor manera, me van a tomar en cuenta. Hay que darle importancia a la camiseta de la Sele. Se debe jugar y rendir, y estoy muy feliz con la oportunidad”, manifestó Kenneth Vargas.

En el juego de ida, Kenneth anotó y le cometieron un penal. En el Estadio Nacional buscó concretar de nuevo, no lo consiguió, pero en el primer tiempo —periodo en el que jugó— trató de llevar peligro por el costado derecho, además de juntarse con Manfred Ugalde y Alonso Martínez para generar opciones ofensivas.