Kendall Waston criticó hace seis años la cancha donde juega Haití: ‘Sintética y no muy linda’; ¿sigue igual?

La Selección de Costa Rica juega el jueves próximo contra Haití en Curazao

Por Milton Montenegro

“Es sintética y no muy linda. Tenemos que tener todo eso en cuenta porque, a veces, en la cancha natural hasta cómo rebota la pelota es distinto”, aseguró Kendall Waston, defensa de la Selección Nacional, sobre la gramilla del Estadio Ergilio Hato, donde el jueves de la próxima semana la Tricolor enfrenta a Haití, en partido eliminatorio al Mundial 2026.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

