Jugadora de 21 años perdió el conocimiento por fuerte golpe en partido de Champions femenina

La jugadora del Atlético de Madrid Andrea Medina sufrió un trauma cerebral y fue hospitalizada tras desmayarse en un partido.

Andrea Medina, lateral del Atlético de Madrid, sufrió un trauma cerebral durante un partido de la Champions League femenina ante la Juventus. La jugadora de 21 años perdió el conocimiento en la cancha tras un choque con la futbolista italiana Barbara Bonansea.

El incidente ocurrió la noche del 12 de noviembre en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, en Madrid, durante un encuentro de la primera fase del torneo europeo. Medina recibió atención médica inmediata en el terreno de juego y fue trasladada en camilla fuera del campo.

Según un comunicado oficial del Atlético de Madrid, la futbolista fue sustituida tras una lesión traumática en el cerebro y fue llevada a un hospital para realizar exámenes adicionales. El club aseguró que la jugadora se encuentra estable.

El partido continuó tras la salida de la deportista. La Juventus venció al Atlético de Madrid 2 a 1, resultado que dejó al club español en la décima posición del torneo, mientras que el equipo italiano subió al octavo lugar de la tabla.

Andrea Medina Atlético, trasladada a un hospital con traumatismo craneoencefálico https://t.co/jCWvwRxJkD pic.twitter.com/lDFvZ0zApB — IUSPORT (@iusport) November 12, 2025

Andrea Medina inició su carrera profesional en el Real Betis en 2020 y fue traspasada al Atlético de Madrid en 2022. Forma parte de la selección nacional de España desde los 16 años, destacando en distintas categorías menores.

Con el conjunto madrileño, Medina obtuvo la Copa de la Reina 2022-2023. En selecciones juveniles, ganó la Copa Mundial Sub-20 de 2022, así como la Eurocopa Sub-19 tanto en 2022 como en 2023.

Susto tremendo en la #UWCL😰:



Andrea Medina, jugadora del Atlético de Madrid, tuvo un fuerte golpe en la cabeza durante el partido contra la Juventus y sufrió un traumatismo craneoencefálico.



El club colchonero comunicó que fue trasladada a un centro hospitalario para… pic.twitter.com/WOA4EXzAKK — Mundo Pelota (@mundopelotanet) November 12, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.