Jugadora de 21 años perdió el conocimiento por fuerte golpe en partido de Champions femenina

Andrea Medina fue retirada en camilla tras un golpe en la cabeza durante el duelo entre Atlético de Madrid y Juventus en Madrid.

Por O Globo / Brasil / GDA
La defensora española del Atlético de Madrid, Andrea Medina (#03), celebró tras el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Women's Champions League entre el Atlético de Madrid y el BK Häcken, disputado en el Centro Deportivo Wanda, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, el 18 de setiembre de 2025. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
La jugadora del Atlético de Madrid Andrea Medina sufrió un trauma cerebral y fue hospitalizada tras desmayarse en un partido. (OSCAR DEL POZO/AFP)







