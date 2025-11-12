Jugador infaltable de Miguel ‘Piojo’ Herrera lanza el mensaje que todos en Costa Rica quieren escuchar

Desde que arrancó la eliminatoria, se convirtió en estelar en la formación de Miguel “Piojo” Herrera, en la Selección de Costa Rica.

Titular en todos los compromisos contra Nicaragua, Haití, Honduras y nuevamente frente a los pinoleros, su presencia es prácticamente total en los 90 minutos de juego.

Incluso, antes de que iniciara la tercera y última fase de la eliminatoria, tuvo participación en los primeros choques que marcaron el rumbo hacia la Copa del Mundo, a mediados de año, contra Belice, Bahamas y Trinidad y Tobago.

En la Copa Oro, de los 360 minutos que disputó la Tricolor en los cuatro encuentros que jugó, él estuvo en 290 y al final el “Piojo” terminó por otorgarle la camiseta número 10 de la Selección.

Con buen fútbol, Josimar Alcócer se ganó ser uno de los estelares del equipo. Él y 10 más, así lo confirman las estadísticas: de 360 minutos que ha jugado la “Sele” en la tercera ronda de la eliminatoria, Alcócer solo se perdió cinco minutos.

Josimar aseguró que aguardan los dos encuentros finales, el del jueves de visita a las 8 p.m. contra Haití en Curazao y el del martes próximo a las 7 p.m. en el INS Estadio de La Sabana, frente a Honduras, con mucho optimismo y deseo de dar el paso que los lleve al Mundial.

Josimar Alcócer habla de lo que se juegan

“Estos partidos los tomamos con mucha responsabilidad y todos estamos bastante claros de que son dos finales, por eso estamos concentrados en eso, porque queremos ir al Mundial”, dijo Alcócer.

Costa Rica no tiene otro camino que vencer a Haití y a Honduras para lograr el boleto directo, y Josimar añadió sentirse en óptimas condiciones.

“Vengo con bastante confianza, con minutos, y eso ayuda bastante al venir a la Selección. El juego será difícil y siempre ir a una cancha sintética es complicado, pero vamos a dar lo mejor para sacar el resultado. Hacer lo que el profe nos diga y poner todo de nuestra parte para poder ganar”, opinó Alcócer.

Josimar Alcócer sabe que el rendimiento y los números lo avalan para estar en el once estelar, pero no se siente en una zona de confort.

“He tenido bastante regularidad, pero uno no puede decir que es titularísimo, porque siempre hay compañeros que trabajan fuerte para ganarse el puesto y esa competencia sana es buena para hacer las cosas de la mejor manera”, destacó el extremo del conjunto nacional.

Josimar Alcócer es uno de los hombres de confianza de Miguel "Piojo" Herrera en la Selección de Costa Rica. (CLYDE BAPTISTE/STRAFFONIMAGES/CLYDE BAPTISTE)

Desde que Miguel Herrera asumió el puesto como seleccionador, hace nueve meses, a la fecha, el combinado patrio cambió, al menos en nombres, y ya no solo se apuesta por el cambio generacional; Herrera acudió a hombres con trayectoria y para Alcócer eso es bueno.

“Siempre tener jugadores como Celso Borges, Joel Campbell, Kendall Waston y Keylor Navas ayuda a los jóvenes dentro y fuera de la cancha, porque nos aconsejan, nos tratan de manejar, de trasladarnos sus vivencias en procesos anteriores, y eso es bueno”, opinó Josimar.

Para el jugador, en el grupo existe un balance entre juventud y experiencia, y repitió que al tener futbolistas con colmillo, ayuda a los jóvenes que por falta de roce pueden pecar en algunas cosas.

“Como dije antes, estamos claros en sacar el resultado. La victoria es lo que requerimos y estamos tranquilos, trabajando bien. Si hacemos todo de buena forma, podemos regresar con el triunfo”, dijo Josimar Alcócer.