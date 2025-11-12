Puro Deporte

Jugador infaltable de Miguel ‘Piojo’ Herrera lanza el mensaje que todos en Costa Rica quieren escuchar

La Tricolor juega el jueves a las 8 p.m. en Curazao contra Haití

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Desde que arrancó la eliminatoria, se convirtió en estelar en la formación de Miguel “Piojo” Herrera, en la Selección de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaJosimar AlcocerMiguel Piojo HerreraHaití
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.