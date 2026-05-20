Jugador del Arsenal terminó con el trasero al aire: vea insólita escena que se hizo viral en la Premier

Piero Hincapié, aquí durante un partido con el Arsenal en la Champions League.

Piero Hincapié estaba dispuesto a darlo todo por el Arsenal en la búsqueda del título de la Premier League. Incluso, hasta quedar semidesnudo sobre el terreno de juego.

El defensor ecuatoriano, figura del club que acaba de conquistar el cetro en Inglaterra, disputaba el decisivo partido ante el Burnley del lunes anterior cuando ocurrió lo impensado.

Cuando disputaba la pelota con Axel Tuanzebe, Hincapié terminó sobre el césped; el rival le pisó accidentalmente la pantaloneta, por lo que el ecuatoriano salió arrastrado hasta quedar con el trasero al aire.

Todo ocurrió muy rápido, en un par de segundos, mientras los aficionados en el estadio y la transmisión de televisión veían la curiosa escena. Hincapié permaneció en la cancha un poco desconcertado, se acomodó bien la pantaloneta y se levantó a seguir jugando.

El Arsenal se impuso en ese partido 1-0 y, al día siguiente, Manchester City no logró pasar del empate ante el Bournemouth, por lo cual los Gunners aseguraron su primer título de la Premier en 22 años.

Vea la curiosa jugada de la que todos están hablando.