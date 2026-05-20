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Jugador del Arsenal terminó con el trasero al aire: vea insólita escena que se hizo viral en la Premier

El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié protagonizó una curiosa jugada que lo hizo mostrar más de la cuenta en un partido del Arsenal

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Por Esteban Valverde
Piero Hincapié, aquí durante un partido con el Arsenal en la Champions League.
Piero Hincapié, aquí durante un partido con el Arsenal en la Champions League. (GUILLERMO MARTINEZ/NurPhoto via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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