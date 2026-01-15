Jugador de Primera se queda sin equipo sin haber disputado un solo minuto en el Clausura

Apenas en la primera fecha del Clausura y sin haber actuado un minuto con su equipo, un jugador quedó fuera de su club.

Con presencia en Pérez Zeledón, Saprissa, Liberia y Guadalupe a lo largo de su carrera desde julio del 2020, Justin Monge dejó de pertenecer al conjunto guadalupano.

La información fue confirmada por Guadalupe a través de un comunicado oficial, en el que agradeció el aporte del jugador durante su etapa en el equipo.

“Guadalupe FC comunica que el jugador Justin Monge no continúa más en la institución. ¡Muchos éxitos!”, destacó el equipo josefino.

Justin tuvo mejor suerte el torneo pasado con los guadalupanos o, al menos, Fernando Palomeque, anterior entrenador del equipo, lo tomó en cuenta en once partidos, en los que jugó 313 minutos y dio una asistencia.

Para este certamen, Guadalupe cambió de entrenador: llegó Mauricio Wright, quien, al parecer, no cuenta con él, porque, tras la derrota 1-2 de visita contra Cartaginés, el miércoles anterior, el club anunció la salida del delantero.

A inicios del 2023, Saprissa anunció la contratación de Monge de cara al Clausura de ese año. El atacante sureño venía de ser una de las revelaciones de Pérez Zeledón.

Llegó a Tibás con el rótulo de gran promesa del fútbol nacional y con expectativas altas desde el primer día, pero ahí empezó su calvario: no pegó en el cuadro morado ni en los demás equipos donde militó, a excepción de sus inicios con Pérez Zeledón.

Al tiempo que los josefinos le daban el adiós a Justin Monge, anunciaban el fichaje del defensor Kevin Fajardo.