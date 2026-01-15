Puro Deporte

Jugador de Primera se queda sin equipo sin haber disputado un solo minuto en el Clausura

El futbolista tuvo un paso por Saprissa, pero no ha tenido suerte, tras jugar en otros clubes

Por Milton Montenegro

Apenas en la primera fecha del Clausura y sin haber actuado un minuto con su equipo, un jugador quedó fuera de su club.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

