Jugador de futsal sufre accidente con pirotecnia y casi pierde un ojo

Un encuentro por la Copa de la Liga de Fútbol Sala disputado en la ciudad de Kemerovo, en Rusia, tuvo un accidente que pudo ser fatal.

Dmitri Sergeevich Khusainov, futbolista del club Ukhta, resultó herido durante un partido oficial en Rusia, luego de que una instalación de pirotecnia se activara en su cara, según reportaron medios locales.

Según informó el servicio de prensa de la Superliga rusa, el episodio se produjo luego de un gol de Ukhta, cuando un “fuego artificial frío” se activó de forma tardía. Las imágenes se viralizaron en la red social X.

⚡️⚽ Footballer narrowly avoids losing his sight due to “cold fireworks”



During a match in Russia’s Komi Republic, Ukhta player Dmitry Khusainov found himself directly above a pyrotechnic installation.



The fireworks shot sparks straight into his face.



After some time, he was… pic.twitter.com/angWYyx2CP — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Khusainov (defensor del equipo que sufrió el gol) se encontraba muy cerca de la instalación pirotécnica y las chispas salieron despedidas directamente hacia su rostro, lo que generó un momento de extrema preocupación en el campo de juego.

“Los organizadores se disculpan por el lanzamiento tardío de los fuegos artificiales fríos durante el gol de Ukhta, que podrían haber perjudicado la salud de Khusainov”, señaló el comunicado oficial difundido tras el partido.

A pesar del susto y del riesgo que implicó el accidente, el jugador pudo continuar en el encuentro. Tras someterse a exámenes médicos, profesionales de la salud coincidieron en que estuvo a segundos de perder un ojo.

El partido que enfrentó a Ukhta con Novaya Generatsiy finalizó con una ajustada victoria por 6-5.

Khusainov, nacido el 23 de marzo de 1997, es un jugador ruso de 28 años que se desempeña tanto en los roles de mediocampista como delantero móvil. Según el sitio web del club, tiene como pierna hábil la derecha.