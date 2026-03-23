Jugador de Alajuelense se sube al avión de la Selección de Costa Rica ante un nuevo lesionado

Creichel Pérez viajará a Turquía con la Selección de Costa Rica.

Fernando Batista tuvo que hacer otro cambio urgente en la nómina de jugadores que viajan a Turquía entre este domingo y este lunes para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Jordania e Irán.

Primero ocurrió ante la grave lesión de Santiago van der Putten, que deberá pasar por el quirófano y estará al menos nueve meses fuera de las canchas. En su lugar, viajará Fernán Faerron.

Además, en el partido en el que Pérez Zeledón venció a Cartaginés, ahí se lesionó el mediocampista Cristopher Núñez.

Según informó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, Cristopher Núñez no podrá viajar con la Tricolor por una lesión en la rodilla izquierda.

Y que ante eso, Fernando Batista decidió convocar al mediocampista rojinegro Creichel Pérez.

El amistoso de Costa Rica contra Jordania será el 27 de marzo; mientras que el encuentro ante Irán se disputará el 31 de marzo.

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