Puro Deporte

Jugador de Alajuelense se sube al avión de la Selección de Costa Rica ante un nuevo lesionado

Fernando Batista tuvo que hacer otro cambio en su lista de convocados para los amistosos de la Selección de Costa Rica en Turquía

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Por Fanny Tayver Marín
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Creichel Pérez viajará a Turquía con la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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