Jude Bellingham hace leña de Costa Rica al publicar foto del baile que le montó a la Selección

Jude Bellingham (izquierda) y Harry Kane enfrentaron a la Selección de Costa Rica en el amistoso del miércoles pasado en Orlando, Estados Unidos.

Si hay algo que extrañan los aficionados del fútbol de Costa Rica es ver a la Selección en el Mundial 2026.

La Tricolor se quedó fuera de la fiesta, de la primera Copa del Mundo con más equipos —48 en total—, y los seleccionados se debieron conformar con jugar un par de amistosos ante equipos mundialistas.

Primero, en la despedida de Colombia con su afición, y el miércoles pasado, en un fogueo que le salió baratísimo al combinado nacional, que perdió 3-0 contra Inglaterra.

Jude Bellingham, una de las figuras del cuadro inglés, hizo más leña de la Selección Nacional al publicar en su cuenta de Instagram una foto del partido, pero fue una acción que hizo ver muy mal a los jugadores ticos.

Fue en el segundo tiempo cuando Jude montó un baile: dentro del área sacó a cuanto defensa le salió al paso.

“Precampamento completo. ¡Que empiece esto!”, escribió Bellingham, quien ya desea entrar a la cancha para jugar un partido mundialista, un encuentro ante un rival que de verdad los exija.

Con un solo título, pero con una idea de sabor internacional, Inglaterra regresó a la competencia más importante del mundo a demostrar por qué es potencia y por qué ama esto. Ahora, de la mano de Thomas Tuchel, los británicos quieren regresar a Norteamérica y conquistar lo imposible.

Luego de ser eliminados en la etapa de cuartos de final a manos de Francia en Catar 2022, Inglaterra regresa a una Copa del Mundo, ahora como miembro del Grupo L, donde comparte grupo con naciones como Croacia, Ghana y Panamá.

Para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, los británicos y todo su entorno darán inicio en la ciudad de Arlington, Texas, inaugurando el grupo ante la poderosa Croacia del Balón de Oro y multicampeón Luka Modric.

El juego es el próximo miércoles; luego enfrenta a Ghana el 23 de este mes y cierra la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Panamá.