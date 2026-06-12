Puro Deporte

Jude Bellingham hace leña de Costa Rica al publicar foto del baile que le montó a la Selección

La selección de Inglaterra derrotó a los ticos 3-0 en amistoso el miércoles pasado

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Por Milton Montenegro
Jude Bellingham (izquierda) y Harry Kane festejaron mirando a todos los fanáticos de Inglaterra que enloquecieron con el gol del "10" ante Eslovaquia. Los ingleses siguen en la Eurocopa de Alemania 2024.
Jude Bellingham (izquierda) y Harry Kane enfrentaron a la Selección de Costa Rica en el amistoso del miércoles pasado en Orlando, Estados Unidos. (Tomada de uefa.com)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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