Puro Deporte

Juan Pablo Vargas salva un punto pero Costa Rica hace el ridículo: el uno a uno de la Selección contra Haití

La escuadra nacional vivió una pesadilla, tras ir ganando 2-0, se complicó y al final empató 3-3

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Costa Rica vs. Haití
Kenneth Vargas se lució con la Selección de Costa Rica, sobre todo en el primer tiempo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaHaitíMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.