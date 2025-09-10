Juan Pablo Vargas salva un punto pero Costa Rica hace el ridículo: el uno a uno de la Selección contra Haití

Kenneth Vargas se lució con la Selección de Costa Rica, sobre todo en el primer tiempo.

En el segundo juego de la tercera y última fase de la eliminatoria mundialista, la Selección de Costa Rica, se llevó una enorme decepción y el Mundial 2026 se le pone cuesta arriba.

La Tricolor, que salió a la cancha con dos cambios, uno obligado, el de Francisco Calvo, quien tenía dos amarillas, y el de Brandon Aguilera, que se quedó en banca, solo tiene dos puntos de seis disputados, tras empatar en casa 3-3 contra Haití.

En esas variantes sorprendió la presencia de Kenneth Vargas en lugar de Aguilera y fue un acierto del “Piojo”, porque Vargas se lució, fue el mejor de Costa Rica, pero no alcanzó para lograr la victoria.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador:

- Keylor Navas (8):

Garantía de seguridad. Lo exigieron poco, pero cuando Haití se insinuó en ataque, apareció la jerarquía de Keylor. Sin duda, Navas le da mucha seguridad a la zaga. En el segundo tiempo tapó un penal, pero le faltó asistencia al rebotar la pelota, que le quedó al haitiano y marcó el 2-1.

- Juan Pablo Vargas (7):

Se entendió con Gamboa y Cascante, atento a la marca y sin complicarse al momento de salir. Cuando fue necesario, auxilió en la marca por los costados. En el segundo tiempo rescató al equipo de la derrota con el empate a tres.

- Alexis Gamboa (6):

Estuvo atento en la marca y fue el mejor de la zaga, impone su fortaleza y en las acciones de táctica fija se suma al ataque en busca de sorprender con su físico. Fuerte en la marca y sin contemplaciones. El segundo gol de Haití, llegó por el centro de la defensa.

- Julio Cascante (5):

Al inicio tuvo un par de fallos en la salida, no dio bien el servicio y comprometió un poco a la parte baja, luego tomó confianza, se repuso y se esforzó en el terreno de juego.

- Carlos Mora (6):

Muy bien en la ofensiva, por el carril derecho se juntó con Kenneth Vargas y ambos fueron un dolor de cabeza por ese sector en el primer tiempo. Tuvo un par de intentos que pudieron terminar en la red. En el segundo tiempo bajó un poco el nivel y llegó mal a la marca en la acción que representó el 2-2 para los visitantes.

- Joseph Mora (5):

Otro que hace rato anda en buen nivel, jugando con mucha confianza, demostrando por qué se apoderó del puesto, el titular por la banda izquierda. Sin embargo, cometió un gran pecado, llegó tarde en la marca y cometió un penal.

- Orlando Galo (5):

Lucha y corre en el mediocampo, pero muchas veces debe hacerlo solo, sin alguien que le ayude en las labores defensivas en ese sector del campo, pero Galo no arruga la cara y siempre se entrega.

Alexis Gamboa se fajó y se paró fuerte en la parte baja, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, igual que todoala zaga, pasó apuros. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Kenneth Vargas (9):

El mejor, hizo un gol y asistió en el segundo en el primer tiempo, aparte de que cada vez que iba a la ofensiva, fue un peligro. Gran juego de Kenneth, quien en un minuto hizo más que Brandon Aguilera en todos los partidos en que participó.

- Josimar Alcócer (5):

No anduvo como en otros encuentros, estuvo muy pegado a la banda izquierda, casi no salió de ahí, al menos en el primer tiempo se vio poco. Muchas veces toma el balón y encara, pero esta vez no apeló a ese recurso. En el segundo tiempo mejoró y trató de llevar peligro.

En el segundo tiempo, Costa Rica dejó crecer a Haití, que se repuso del 0-2 y logró empatar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Alonso Martínez (7):

Ahora sí vimos al Alonso Martínez de la MLS, el jugador del New York City, hizo gala de su velocidad y en un gran servicio de Kenneth Vargas, sacudió las redes al minuto 34 y puso el 2-0.

- Manfred Ugalde (9):

Manfred y 10 más. Entregado, esforzado, cumple donde le indiquen. Lo sacaron del área, bastante lejos, parecía el 10, o hizo de 10 y destacó. Buscó la pelota, la pidió y siempre trató de dejar a sus compañeros de cara al gol.

- Kenay Myrie (5):

Llegó a aportar por el costado derecho, pero con solo 9 minutos en la cancha es poco lo que podía aportar.

- Andy Rojas (5):

El mismo caso de Myrie, poco que aportar, con pocos minutos en la cancha. Tuvo un mano a mano que llenó de ilusión, sacó una falta.

- Anthony Contreras (5):

Entró cuando el partido expiraba y fue poco lo que pudo dar

- Alejandro Bran (5):

La misma situación de Contreras.

- Ariel Lassiter (5):

La misma situación de Bran, no pesó por el sector izquierdo. No se hizo sentir y más bien desperdició la última opción al 90+7.