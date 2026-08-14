Juan Pablo Añor se sincera sobre las canchas sintéticas y lo que ha visto del fútbol de Costa Rica

Juan Pablo Añor y Celso Borges fueron claves en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Herediano.

Juan Pablo Añor no estaba acostumbrado a jugar en canchas sintéticas y menos con tanta frecuencia, pero el mediocampista venezolano de Liga Deportiva Alajuelense no pone excusas.

El 10 de la Liga afirma que no es algo que lo tomó por sorpresa, porque sí estaba mentalizado a lo que venía y, según él, eso es lo más importante.

“Estar mentalizado a que muchos partidos van a ser en sintéticas, unas mejores que otras; pero al final cuando ganamos no voy a decir mucho de esto y tampoco cuando perdamos hay que decirlo”, comentó Juan Pablo Añor.

Aunque sí tiene claro que unas están mejor que otras, o en realidad, algunas sí cuentan con el mantenimiento correspondiente.

Tras la victoria de la Liga ante Herediano en el “Rosabalito”, el venezolano mencionó que esa cancha era un poco distinta a la del otro día en Nicaragua, que dicho sea de paso, estaba en pésimas condiciones.

“Pero es así, es mentalizarse a lo que tenemos y sacar los resultados, que es lo más importante”, indicó, para agregar que Alajuelense viene de semana bastante buena, en la que ganó en Nicaragua y también derrotó al campeón nacional.

En cuanto al fútbol costarricense como tal, mencionó que “es una liga bastante competitiva”. Esa conclusión la acompaña del criterio que contra cualquier equipo que se juegue es complicado.

Añadido a las dificultades que tiene el ir a los diferentes estadios, “que cada uno al que vas es diferente al otro”.

“Mientras nos adaptemos a estas situaciones, vamos a seguir sacando los resultados como lo estamos haciendo”.

Juan Pablo Añor asegura que tanto el equipo como él a nivel personal han ido de menos a más en este arranque de temporada y que van tomando ritmo.

“Más allá de los resultados que los hemos ido sacando, en toda la semana ese ritmo de juego, de asociaciones, de ocasiones de gol es lo que tenemos que seguir trabajando y seguir insistiendo, porque es nuestra filosofía, es lo que venimos a jugar en cada estadio que juguemos y contra quien juguemos”, analizó.

Juanpi también está convencido de que en la Liga van entendiéndose cada vez más y que él mismo todavía se encuentra lejos de su mejor versión.

“Venimos de menos a más tanto en el rendimiento grupal como en el mío personal y hay que seguir mejorando, esto apenas empieza, está empezando la temporada y vamos bien encaminados, pero hay que tener los pies en el suelo”, apuntó Juan Pablo Añor.

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