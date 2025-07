Juan Carlos Rojas deja entrever la posible salida de una figura clave en Saprissa

El Deportivo Saprissa podría sufrir una baja importante en su engranaje.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Rojas, presidente del club, en el programa Tiempo Final, en Futv.

A Rojas le consultaron si Gustavo Chinchilla, gerente general de la institución, sigue en el puesto.

“Eso está por verse. Por temas personales, no le puedo responder con absoluta certeza sobre ese tema”, respondió Rojas cuando se le consultó sobre el seguimiento de Chinchilla en el cargo.

El tema de una posible salida del gerente morado es porque él mismo dijo, hace tres meses, que se sentía cansado.

“La verdad, yo tengo que contarles desde el principio: el 9 de marzo de este año cumplí cinco años de estar en el Deportivo Saprissa. Si se devuelven cinco años atrás, yo entré a Saprissa exactamente tres días después del primer caso de COVID en el país y, en ese momento, no solamente me tocó cargar con la enorme responsabilidad de manejar esta marca y afición, sino que también me tocó aprender de una industria que yo no conocía”, contó el administrativo morado.

Chinchilla resaltó que, luego de ese primer gran reto en el club, “vino el tema del plan remedial del estadio Ricardo Saprissa. Con ese inicio, tengo que confesar que estoy un poco cansado. Cuando ganamos la 38 en esta administración, fue el doceavo (sic) torneo y hemos ganado seis títulos, cuatro en línea, con excepción del último. Tengo que confesar que estoy cansado, ha sido bastante difícil, y estoy con la camiseta puesta y sin ningún plan de dejar el Deportivo Saprissa. Tengo que hacer la confesión de que, en Saprissa, todos estamos bajo escrutinio de la afición”.

Otra vez se habla de que Gustavo Chinchilla deje su puesto como gerente del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Hace un mes, cuando Saprissa presentó a Mauricio Villalobos como refuerzo del equipo y a Erick Lonis en el comité deportivo, Chinchilla se refirió a su continuidad en la institución.

“Lo que dije es que estaba cansado. Fue un torneo difícil, pero toda la gente puede estar tranquila: el compromiso de Gustavo Chinchilla está al 100%”.

Sobre su papel en Saprissa, reflexionó: “La responsabilidad mía en este negocio es construir empresa. El día que yo me vaya, la organización tiene que caminar en el mismo sentido. Una institución como Saprissa, que representa a más del 50% de los costarricenses, no puede depender de una sola persona”.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada,aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibirEl Boletín Moradoen su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.