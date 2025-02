Juan Carlos Rojas aclara si Saprissa tiene una deuda de $20 millones

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, reconoció que el club tiene una deuda, un compromiso al que, según dijo, han hecho frente desde que Horizonte Morado asumió las riendas del club, hace unos 15 años.

En corrillos deportivos circula la versón de que Saprissa posee una deuda de entre $18 y $20 millones, y Juan Carlos Rojas salió al paso para aclarar la situación.

“Eso me hace gracia, porque desde que entró Horizonte Morado hace 14 años, es más, puede usted hacer un poquito de investigación sobre eso. Cada tres o seis meses, o cada vez que nos va mal, sacan eso. Ese es un tema que durante 14 años se ha hablado. La realidad es que Saprissa tiene una deuda y hemos sabido navegar sobre esa deuda”, dijo Juan Carlos Rojas en el programa Encuentro Deportivo.

Juan Carlos Rojas añadió, sin dar cifras exactas, que la deuda del club es manejable.

“Saprissa tiene socios muy fuertes detrás, el club tiene una gran gestión y esa deuda siempre se le ha hecho frente de muy buena manera. La deuda es manejable y es la misma que teníamos cuando ganamos el tetracampeonato, la misma con la que hemos ganado 11 títulos en los últimos 11 años. Es la misma deuda con la que dimos un primer paso para un centro de entrenamiento”, opinó Rojas.

Para el presidente morado, pese a la deuda, Saprissa es el club con la mejor gestión del país y añadió que, en las asambleas de accionistas, se presentan los estados financieros auditados de la institución.

“A estas reuniones llegan 100 o 150 personas y, de forma transparente, se presenta absolutamente todo lo que tiene que ver con la gestión del club. Además, la deuda no nos ha limitado para aumentar la inversión en el área deportiva. La deuda está, y no es nueva”, resaltó Rojas.

El presidente saprissista insistió en que, cada vez que los resultados no son buenos, se menciona que Saprissa está en crisis, con una deuda millonaria o hasta en quiebra.

“Ahora resulta que ese es el tema, porque no hemos tenido buenos resultados. En el tetracampeonato no fue un tema, y por eso digo que hay que separar las discusiones. No voy a entrar en números, no me parece pertinente. A la deuda se le hace frente, y siempre se le ha hecho frente”, manifestó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas añadió que la deuda es fuerte y proviene de los años en que Jorge Vergara (q.d.D.g.) fue el dueño de Saprissa.

Rojas también se refirió a unas declaraciones de Sergio Gila, gerente deportivo del club, quien dijo que la inversión de Saprissa en la planilla para esta temporada es la más alta de la historia del equipo.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, dijo que en 14 años, Horizonte Morado no ha dejado de hacerle frente a la deuda del club. (Rafael Pacheco Granados)

“Es cierto, es así, lo puedo garantizar y los números así lo dicen. Conozco bien los números y la planilla deportiva de ahora, por diferentes razones, es la más alta en la historia”, opinó Rojas, quien aclaró que el incremento de la planilla no solo se debe a nuevas contrataciones.

“Cuando se gana el tetracampeonato y se tienen jugadores del calibre de los que posee Saprissa, se ha ganado esa posibilidad de renovarlos y se da esa inversión que no siempre se ve. No es un tema de fichajes, este es uno de los cuatro elementos al armar un equipo. Para nosotros, a los jugadores, es clave si son del calibre del grupo de capitanes que tenemos; ahí hay una inversión”, expresó Juan Carlos Rojas.

