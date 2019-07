“Tuve una enfermedad en la cadera llamada Legg-Perteks, la cual debilita mucho el hueso. Antes yo jugaba fútbol y me gustaba mucho, pero no puedo hacer deportes que impliquen correr. Entonces el doctor me recomendó deportes como el tenis de mesa y la natación. Probé con ambos y el tenis de mesa me empezó a gustar mucho”, relató.