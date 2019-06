“Hace poco salí de la universidad un sábado a las 3:30 p. m. y me fui en bus para San José, cuando íbamos subiendo en la ruta 32 se vino un derrumbe y estuvimos ahí dos horas. El bus se devolvió y se fue por Turrialba, o sea casi cuatro horas y media más de viaje, entonces no sabía qué hacer porque el último bus para Liberia salía a las 8 p. m. y ya no llegaba. Gracias a Dios había un amigo de una prima que iba para Puntarenas y él me llevó. Ahí llegué a las 2 a. m. del domingo, ese día tenía partido en la tarde así que dormí un rato y me fui para Liberia”, explicó la jugadora.